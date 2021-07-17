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В Мексике открыли церковь в честь Диего Марадоны
Источник материала: Партизан
В мексиканском штате Пуэбла открылась первая в стране церковь в честь Диего Марадоны.
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У входа в своеобразный храм стоит пара больших ваз с футбольными мячами, а изображение знаменитого футболиста в мексиканской шляпе сомбреро приветствует посетителей,
Как отмечает агентство, что культ поклонения Марадоне распространился в нескольких странах и насчитывает уже более полумиллиона последователей. Первая в мире церковь в честь футболиста была открыта в аргентинском городе Росарио еще при жизни спортсмена в 1998 году. Идея создания футбольной веры пришла в голову 33-летним фанатам Алехандро Верону и Эрнану Амесу в 1986 году. Именно тогда их идол привел сборную страны к победе на чемпионате мира по футболу.
Марадона известен выступлениями за «Барселону» и «Наполи». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. В мае 2021 года обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины предъявили семерым медикам.
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В мексиканском штате Пуэбла открылась первая в стране церковь в честь Диего Марадоны.
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