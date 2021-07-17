Беларусь закрывает посольство в Эквадоре

Источник материала: АФН

Беларусь к 1 сентября 2021 года закроет посольство в Эквадоре, следует из постановления Совмина РБ №403 от 15 июля 2021 года.

«Закрыть… Посольство Республики Беларусь в Республике Эквадор… до 1 октября 2021 года… с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения», - говорится в документе.

Ранее МИД РБ объявил о том, что закроет посольства в странах, которые не влияют на объем внешней торговли синеокой.

Согласно документу, МИД закроет отделение посольства РБ в России в Хабаровске, но откроет отделение во Владивостоке.