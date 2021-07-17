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Головченко: Поддержка России перекроет потери от санкций

17.07.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти прибывают в полной уверенности в том, что Кремль окажет синеокой поддержку в объеме, с лихвой перекрывающем потери от введенных США и Западом санкций.

Такое заявление в эфире белорусского зомбоящика в пятницу вечером позволил себе премьер РБ Роман Головченко. Он также сказал, что работа над соответствующим планом уже начата.

Головченко назвал основные направления плана (типичное бла-бла-бла – ред.), но не стал раскрывать детали.

"Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит", - заявил Головченко.

 
 
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Белорусские власти прибывают в полной уверенности в том, что Кремль окажет синеокой поддержку в объеме, с лихвой перекрывающем потери от введенных США и Западом...
 
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