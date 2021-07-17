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Сплошная белая полоса. Астрологи назвали настоящих везунчиков августа
Источник материала: UDF
Картинка носит иллюстративный характер
Близнецы
Для представителей этого знака в августе откроется множество неожиданных возможностей в плане карьеры: есть вероятность начать зарабатывать значительно больше и получить наконец заслуженное признание. Важно двигаться к цели, используя все средства.
Рак
Для Раков наступает момент, когда участие в любом, даже на первый взгляд не слишком выигрышном деле, сулит успех. В августе для представителей этого знака риск будет абсолютно оправдан: вы получите все, чего заслуживаете.
Скорпион
Скорпионам судьба в августе подарит шанс реализовать мечту, которую они лелеяли с давних пор и уже почти потеряли надежду осуществить. Однако для этого представителям знака нужно полагаться только на себя и не останавливаться, пока не достигнут цели.
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Скорпионам судьба в августе подарит шанс реализовать мечту.
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