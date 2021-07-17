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Сплошная белая полоса. Астрологи назвали настоящих везунчиков августа

17.07.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сплошная белая полоса. Астрологи назвали настоящих везунчиков августа
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Астрологи назвали три знака зодиака, для которых в августе начнется сплошная белая полоса. Все, что им нужно, — это следовать к своей цели, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на УНИАН.


Близнецы


Для представителей этого знака в августе откроется множество неожиданных возможностей в плане карьеры: есть вероятность начать зарабатывать значительно больше и получить наконец заслуженное признание. Важно двигаться к цели, используя все средства.

Рак


Для Раков наступает момент, когда участие в любом, даже на первый взгляд не слишком выигрышном деле, сулит успех. В августе для представителей этого знака риск будет абсолютно оправдан: вы получите все, чего заслуживаете.


Скорпион


Скорпионам судьба в августе подарит шанс реализовать мечту, которую они лелеяли с давних пор и уже почти потеряли надежду осуществить. Однако для этого представителям знака нужно полагаться только на себя и не останавливаться, пока не достигнут цели.
 
Теги: Минск
 
 
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Скорпионам судьба в августе подарит шанс реализовать мечту.
 
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