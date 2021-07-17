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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К понедельнику может похолодать до 10 градусов В воскресенье северо-запад Беларуси уже почувствует прохладу, идущую с Прибалтики.

На выходные объявлен оранжевый уровень по жаре и короткие, но мощные конвективные осадки в непредсказуемых местах. Основной диапазон температур на ближайшие два дня — 29—34 градуса, на юге — 36 (и это не минус). В случае обострений возможны грозы и ветер до 20 метров в секунду.В воскресенье северо-запад Беларуси уже почувствует прохладу, идущую с Прибалтики, тут около 26 градусов днем. При этом курортный юго-восток будет держаться за свои 34.А с новой недели все поменяется. Температура понизится по всей стране, разброс — 23—29. Короткие сильные осадки с грозами и ветром не отменяются. А в ночь на вторник на севере вообще может похолодать до 10 градусов. Днем — от 20 до 27, переменная облачность, короткие дожди.