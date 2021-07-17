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К понедельнику может похолодать до 10 градусов

17.07.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

К понедельнику может похолодать до 10 градусов
Иллюстративное фото
С северо-запада к нам придет прохлада. Онлайнер со ссылкой на Белгидромет пишет, чего ждать дальше.

На выходные объявлен оранжевый уровень по жаре и короткие, но мощные конвективные осадки в непредсказуемых местах. Основной диапазон температур на ближайшие два дня — 29—34 градуса, на юге — 36 (и это не минус). В случае обострений возможны грозы и ветер до 20 метров в секунду.

В воскресенье северо-запад Беларуси уже почувствует прохладу, идущую с Прибалтики, тут около 26 градусов днем. При этом курортный юго-восток будет держаться за свои 34.


А с новой недели все поменяется. Температура понизится по всей стране, разброс — 23—29. Короткие сильные осадки с грозами и ветром не отменяются. А в ночь на вторник на севере вообще может похолодать до 10 градусов. Днем — от 20 до 27, переменная облачность, короткие дожди.
 
 
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В воскресенье северо-запад Беларуси уже почувствует прохладу, идущую с Прибалтики.
 
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