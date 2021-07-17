Источник материала: UDF

Иллюстративное фото

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Прогноз курса евро на рынке форекс

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Прогноз на понедельник 19 июля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Банки теряют средства населения: прогноз курса рубля на неделю 19-23 июля На прошедшей неделе были и негативные новости.

Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился: на 1,6% – до 2,5388 рубля за доллар.Аналогичный курс евро за неделю опустился на 1,9% и составил 16 июля 2,9919 рубля. Это минимальное значение за 11 месяцев.Средневзвешенный курс российского рубля уменьшился за неделю на 1,3% и достиг 3,4171 белорусского рубля за 100 российских.При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе упала на 1,5%. Объем торгов иностранными валютами на бирже за неделю составил 569,9 млн. рублей против 466,2 млн. рублей за предыдущую неделю. То есть укрепление белорусской валюты было вызвано внутренними причинами, которые привели к значительному превышению предложения валюты над спросом на нее.Рост предложения валюты объясняется ее продажей белорусскими экспортерами в связи с проведением налоговых платежей. Однако это, по-видимому, не единственная причина укрепления рубля. На прошедшей неделе была устранена неопределенность, связанная с тем, в какой мере Россия готова оказать финансовую поддержку Беларуси, и что она за это хочет. Оказалась, что поддержка будет оказана, более того, похоже, она уже осуществляется.Это стало понятно после неожиданной встречи президентов Беларуси и России, состоявшейся 13 июля в Санкт-Петербурге. Зачем они собрались, вначале было совершенно непонятно, однако затем стало ясно, что, похоже, рассказалдетали контртеррористической операции, проведенной в РБ. Российский президент, похоже, настолько впечатлился рассказом, что согласился оказать РБ финансовую поддержку, с лихвой компенсирующую Беларуси возможные последствия от введения санкций со стороны ЕС и США.А именно, по официальным сообщениям, российская сторона выделит Беларуси кредит в целях компенсации ее потерь от покупки нефти по более высоким ценам в связи с проведением налогового маневра в РФ. Кроме того, в 2020 году не будет увеличена цена поставляемого в РБ газа. Достигнута также договоренность об оказании финансовой поддержки белорусским банкам со стороны российских, а также обещана бесперебойная поставка российского углеводородного сырья в Беларусь. Правда, информация обо всем этом носила не конкретный характер, то есть о величине поддержки ничего не сообщалось.Как бы то ни было, это снимает многие риски, которые существовали ранее. Важно заявление о поставках углеводородов, так как это означает, что российская нефть будет поставляться на Нафтан. Похоже, она уже туда идет, но делается это без афиширования. Возможно, в руководстве РБ и РФ не хотят, чтобы об этом узнали в США, опасаясь негативной реакции.Но на прошедшей неделе были и негативные новости. Так, в июне величина валютных депозитов жителей РБ в белорусских банках сократилась на 270,7 млн. долларов (до 5,3 млрд. долларов), что примерно в 2,5 раза превысило отток валюты в июне 2020 года. А депозиты предприятий снизились на 77 млн. долларов – до 5,14 млрд. долларов. При этом срочные рублевые вклады физических лиц в июне текущего года уменьшились по сравнению с маем на 5,6 млн. рублей – до 4,6 млрд. рублей.Таким образом, банки теряют средства населения. Они пытаются остановить этот процесс повышением ставок по депозитам, но пока безуспешно. В июне средняя ставка по новым долларовым вкладам физических лиц на срок свыше года в банках РБ увеличилась до 2,67% с 2,24% в мае. Подъем был стимулирован отменой рекомендаций Нацбанка по ограничению верхнего предела на проценты по валютным вкладам.В ближайшее время рост процентов по депозитам, в том числе и рублевым, может ускориться, чему способствует Нацбанк, который с 21 июля повысил ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов – до 9,25% годовых. Эта мера негативна для белорусской экономики, однако она поддержат рубль.В ближайшие дни, к тому же, предприятия еще будут продавать валюту для уплаты налогов (до 23 июля). Поэтому можно ожидать, что стоимость валютной корзины за неделю снизится еще примерно на 1%.Европейская валюта продолжает сдавать позиции, что объясняется продолжающимся ростом инфляции. В июне потребительские цены в США увеличились на максимальную величину с 2008 года – 5,4%. По сравнению с маем цены в июне поднялись на 0,9%. Подъем инфляции увеличивает вероятность того, что ФРС США скоро начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики. Это и поддерживает курс доллара.В то же время, глава ФРСв выступлениях на прошедшей неделе еще раз подтвердил свое мнение о том, что рост инфляции является временным явлением, поэтому ничего делать не надо. Это притормозило укрепление доллара. Однако многие эксперты не верят Джерому Пауэлу, и считают, что он изменит свое мнение, если инфляция продолжит рост, или же появятся данные об ускорении американской экономики.Это вполне вероятно, так как значительные бюджетные вливания в экономику, осуществленные правительством США, пока еще не проявились в полной мере. Таким образом, можно ожидать продолжения снижения курса евро, примерно на 0,5% за неделю.Российский рубль, в отличие от евро, на прошедшей неделе укрепился по отношению к доллару. Его поддержали надежды на рост цен на нефть на мировом рынке, который, правда, пока затормозился. Дело в том, что пока сохраняются разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами ОПЕК+ в отношении квот на увеличение добычи нефти. Но переговоры идут, и соглашение, по-видимому, будет достигнуто. Кроме того, эксперты считают, что на рынке все равно сохранится дефицит нефти, что будет толкать ее цену вверх.Рубль может получить поддержку и от Банка России, который, как ожидается, 23 июля примет решение о повышении своей ключевой ставки сразу на 100 базовых пунктов, что увеличит привлекательность облигаций федерального займа. Банк России, в отличие от ФРС, зачем-то увеличивает ставки, хотя даже он сам признает, что инфляция в РФ во многом носит импортируемый характер, и ее подъем является временным. Многое зависит от заявления, которое будет сделано ЦБ. Если будет сообщено о намерении завершить ужесточение денежно-кредитной политики, это поддержит рубль.Кроме того, на текущей неделе начнет действовать еще один фактор в пользу рубля – начало налогового периода.Все это, вероятно, приведет к снижению курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5-1%. Возможны резкие колебания курсов в связи с выплатой дивидендов отдельными предприятиями, и конвертацией полученных средств в валюту.В случае, если сделанные прогнозы сбудутся, курс доллара на БВФБ на текущей неделе просядет, причем, довольно значительно: на 1-2%. Скорее всего, подешевеют все три основные валюты, с которыми осуществляются торги на бирже.Во второй половине пятницы 16 июля курс доллара на Московской бирже после существенных колебаний почти не изменился, и закрылся на уровне 74,0725 рубля за доллар.На рынке форекс курс евро в то же время опустился примерно на 0,2% – до 1,1807 доллара.Учитывая данные изменения можно ожидать, что курс доллара на открытии торгов на БВФБ 19 июля снизится на доли процента (в связи со снижением стоимости валютной корзины).