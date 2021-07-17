|
Банки теряют средства населения: прогноз курса рубля на неделю 19-23 июля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился: на 1,6% – до 2,5388 рубля за доллар.
Аналогичный курс евро за неделю опустился на 1,9% и составил 16 июля 2,9919 рубля. Это минимальное значение за 11 месяцев.
Средневзвешенный курс российского рубля уменьшился за неделю на 1,3% и достиг 3,4171 белорусского рубля за 100 российских.
При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе упала на 1,5%. Объем торгов иностранными валютами на бирже за неделю составил 569,9 млн. рублей против 466,2 млн. рублей за предыдущую неделю. То есть укрепление белорусской валюты было вызвано внутренними причинами, которые привели к значительному превышению предложения валюты над спросом на нее.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Рост предложения валюты объясняется ее продажей белорусскими экспортерами в связи с проведением налоговых платежей. Однако это, по-видимому, не единственная причина укрепления рубля. На прошедшей неделе была устранена неопределенность, связанная с тем, в какой мере Россия готова оказать финансовую поддержку Беларуси, и что она за это хочет. Оказалась, что поддержка будет оказана, более того, похоже, она уже осуществляется.
Это стало понятно после неожиданной встречи президентов Беларуси и России, состоявшейся 13 июля в Санкт-Петербурге. Зачем они собрались, вначале было совершенно непонятно, однако затем стало ясно, что Александр Лукашенко, похоже, рассказал Владимиру Путину детали контртеррористической операции, проведенной в РБ. Российский президент, похоже, настолько впечатлился рассказом, что согласился оказать РБ финансовую поддержку, с лихвой компенсирующую Беларуси возможные последствия от введения санкций со стороны ЕС и США.
А именно, по официальным сообщениям, российская сторона выделит Беларуси кредит в целях компенсации ее потерь от покупки нефти по более высоким ценам в связи с проведением налогового маневра в РФ. Кроме того, в 2020 году не будет увеличена цена поставляемого в РБ газа. Достигнута также договоренность об оказании финансовой поддержки белорусским банкам со стороны российских, а также обещана бесперебойная поставка российского углеводородного сырья в Беларусь. Правда, информация обо всем этом носила не конкретный характер, то есть о величине поддержки ничего не сообщалось.
Как бы то ни было, это снимает многие риски, которые существовали ранее. Важно заявление о поставках углеводородов, так как это означает, что российская нефть будет поставляться на Нафтан. Похоже, она уже туда идет, но делается это без афиширования. Возможно, в руководстве РБ и РФ не хотят, чтобы об этом узнали в США, опасаясь негативной реакции.
Но на прошедшей неделе были и негативные новости. Так, в июне величина валютных депозитов жителей РБ в белорусских банках сократилась на 270,7 млн. долларов (до 5,3 млрд. долларов), что примерно в 2,5 раза превысило отток валюты в июне 2020 года. А депозиты предприятий снизились на 77 млн. долларов – до 5,14 млрд. долларов. При этом срочные рублевые вклады физических лиц в июне текущего года уменьшились по сравнению с маем на 5,6 млн. рублей – до 4,6 млрд. рублей.
Таким образом, банки теряют средства населения. Они пытаются остановить этот процесс повышением ставок по депозитам, но пока безуспешно. В июне средняя ставка по новым долларовым вкладам физических лиц на срок свыше года в банках РБ увеличилась до 2,67% с 2,24% в мае. Подъем был стимулирован отменой рекомендаций Нацбанка по ограничению верхнего предела на проценты по валютным вкладам.
В ближайшее время рост процентов по депозитам, в том числе и рублевым, может ускориться, чему способствует Нацбанк, который с 21 июля повысил ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов – до 9,25% годовых. Эта мера негативна для белорусской экономики, однако она поддержат рубль.
В ближайшие дни, к тому же, предприятия еще будут продавать валюту для уплаты налогов (до 23 июля). Поэтому можно ожидать, что стоимость валютной корзины за неделю снизится еще примерно на 1%.
Прогноз курса евро на рынке форекс
Европейская валюта продолжает сдавать позиции, что объясняется продолжающимся ростом инфляции. В июне потребительские цены в США увеличились на максимальную величину с 2008 года – 5,4%. По сравнению с маем цены в июне поднялись на 0,9%. Подъем инфляции увеличивает вероятность того, что ФРС США скоро начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики. Это и поддерживает курс доллара.
В то же время, глава ФРС Джером Пауэлл в выступлениях на прошедшей неделе еще раз подтвердил свое мнение о том, что рост инфляции является временным явлением, поэтому ничего делать не надо. Это притормозило укрепление доллара. Однако многие эксперты не верят Джерому Пауэлу, и считают, что он изменит свое мнение, если инфляция продолжит рост, или же появятся данные об ускорении американской экономики.
Это вполне вероятно, так как значительные бюджетные вливания в экономику, осуществленные правительством США, пока еще не проявились в полной мере. Таким образом, можно ожидать продолжения снижения курса евро, примерно на 0,5% за неделю.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Российский рубль, в отличие от евро, на прошедшей неделе укрепился по отношению к доллару. Его поддержали надежды на рост цен на нефть на мировом рынке, который, правда, пока затормозился. Дело в том, что пока сохраняются разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами ОПЕК+ в отношении квот на увеличение добычи нефти. Но переговоры идут, и соглашение, по-видимому, будет достигнуто. Кроме того, эксперты считают, что на рынке все равно сохранится дефицит нефти, что будет толкать ее цену вверх.
Рубль может получить поддержку и от Банка России, который, как ожидается, 23 июля примет решение о повышении своей ключевой ставки сразу на 100 базовых пунктов, что увеличит привлекательность облигаций федерального займа. Банк России, в отличие от ФРС, зачем-то увеличивает ставки, хотя даже он сам признает, что инфляция в РФ во многом носит импортируемый характер, и ее подъем является временным. Многое зависит от заявления, которое будет сделано ЦБ. Если будет сообщено о намерении завершить ужесточение денежно-кредитной политики, это поддержит рубль.
Кроме того, на текущей неделе начнет действовать еще один фактор в пользу рубля – начало налогового периода.
Все это, вероятно, приведет к снижению курса доллара на Московской бирже примерно на 0,5-1%. Возможны резкие колебания курсов в связи с выплатой дивидендов отдельными предприятиями, и конвертацией полученных средств в валюту.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
В случае, если сделанные прогнозы сбудутся, курс доллара на БВФБ на текущей неделе просядет, причем, довольно значительно: на 1-2%. Скорее всего, подешевеют все три основные валюты, с которыми осуществляются торги на бирже.
Прогноз на понедельник 19 июля
Во второй половине пятницы 16 июля курс доллара на Московской бирже после существенных колебаний почти не изменился, и закрылся на уровне 74,0725 рубля за доллар.
На рынке форекс курс евро в то же время опустился примерно на 0,2% – до 1,1807 доллара.
Учитывая данные изменения можно ожидать, что курс доллара на открытии торгов на БВФБ 19 июля снизится на доли процента (в связи со снижением стоимости валютной корзины).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедшей неделе были и негативные новости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)