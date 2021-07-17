В Минске милицейский автомобиль столкнулся с иномаркой

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служебный милицейский автомобиль столкнулся с "Опелем" в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня примерно в 5.20 на улице Рафиева. При столкновении оперативный автомобиль опрокинулся. Машины получили механические повреждения, пострадавших нет.

Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска по факту инцидента проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять внимательность и осторожность на дорогах и напоминает, что неукоснительное соблюдении ПДД - залог безопасности.-0-





Фото УГАИ Мингорисполкома