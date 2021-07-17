Головченко: Беларусь будет кредитоваться в РФ на коммерческих условиях









передает Sputnik. Беларусь будет кредитоваться в российских банках вместо финансовых учреждений на Западе, сказал премьер-министр республики Роман Головченко,Sputnik.





Главы правительств Беларуси и России в четверг 15 июля провели телефонный разговор, одной из тем которого была совместная работа двух стран по противодействию санкциям





В ответ на вопрос Sputnik, о каких объемах кредитной поддержки со стороны России может идти речь, глава белорусского правительства сказал, что "пока объемы не уточнит, когда договоренности будут достигнуты, об этом объявят".





По его словам, речь не идет о межгосударственных кредитах. Фактически это сохранение объемов торгового финансирования в рамках межбанковских лимитов.

"Раньше мы брали деньги на Западе, в западных банках, как коммерческих, так и в учреждениях, как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, но сейчас они поставили нас на паузу. У нас уже были спланированы проекты с ними, поэтому будем замещать их со стороны кредитующих организаций России", – констатировал премьер.





При этом Головченко отметил, что кредитование будет идти на коммерческих условиях – с процентом за пользование деньгами. Это текущая работа, и речь не идет о новых межгосударственных кредитах.





Как ранее сообщал Sputnik, в июне правительство поручило Минфину страны заключить с 10 банками России соглашения об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций. В перечне указаны Газпромбанк, "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский Кредитный Банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", Совкомбанк, Промсвязьбанк, "АК БАРС" и "Универ Капитал".