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Эксперт ожидает прорыва в интеграции РФ и Беларуси на фоне интенсивных контактов лидеров

17.07.2021 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как санкции влияют на отношения двух стран.

Эксперт ожидает прорыва в интеграции РФ и Беларуси на фоне интенсивных контактов лидеров
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко и высокая интенсивность контактов лидеров в последнее время указывают на намечающийся прорыв в российско-белорусской интеграции. Такое мнение в среду выразил ТАСС руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

— У меня такое ощущение, что готовится прорыв в интеграционных делах. По количеству встреч и по времени, которое два президента уделяют друг другу, можно предположить, что идет достаточно детальное и подробное согласование планов с учетом той обстановки, которая складывается на внешнем контуре, — сказал Межевич. — На мой взгляд, не может быть такой ситуации, при которой фундаментальные изменения на внешнем контуре, в частности четвертый пакет санкций, не повлияют на отношения двух стран. Обязаны повлиять.

Он обратил внимание на то, что в СМИ попадает мало информации о готовящихся соглашениях, поскольку существует много противников развития российско-белорусского взаимодействия среди третьих стран. Кроме того, в самих РФ и Беларуси существуют силы, которые скептически относятся к дальнейшему углублению интеграции.

— Поэтому на сегодняшний день объявить о победе, а потом, собственно, приступать к действиям в экономической и социально-политической сфере было бы неправильно, — продолжил эксперт.

Аналитик обратил внимание, что ключевые подвижки в двустороннем сотрудничестве могут касаться выравнивания хозяйственных условий для предприятий двух стран. При этом он отметил, что вряд ли стоит сейчас говорить о таких глобальных изменениях, как, например, введение единой валюты, однако возможно создание холдингов из концернов РФ и Беларуси.

— Возможно, эта же задача уравнивания компаний в хозяйственных вопросах будет решаться частично через построение сложных холдингов, условно говоря, какие-то формы сотрудничества схожих предприятий, — резюмировал специалист. — Попытки были и не одна, и не две, и не три — не получалось. Но эти попытки предпринимались в тепличных условиях прошлого десятилетия, а сейчас какие уж тут тепличные условия: на Россию давят извне и на Беларусь тоже.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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