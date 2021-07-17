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Андрей Аршавин: как заработать на российской премьер-лиге? Объединиться с чемпионатами Азербайджана, Беларуси и Украины
Источник материала: Партизан
Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение относительно того, как повысить привлекательность первенства его страны.
Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?
Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси.
Эти клубы усилили бы лигу?
Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим "Арсеналом", ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.
И по сколько команд мы берем?
По две. А из России оставляем 12.
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Андрей Аршавин: как заработать на российской премьер-лиге? Объединиться с чемпионатами Азербайджана, Беларуси и Украины
Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение относительно того, как повысить привлекательность первенства его страны.
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