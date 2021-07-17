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Около 50% белорусских работников получает меньше 1000 рублей
Источник материала: Партизан
48,7% белорусских работников зарабатывают меньше 1000 рублей. Такие данные приводит БЕЛТА, ссылаясь на информацию Белстата.
По данным Белстата, медианная зарплата в мае 2021 года составила 1018,4 рубля (в ноябре 2020-го она была 944,4 рубля).
Медианная зарплата — это показатель в центре зарплатного ряда, который делит его на две равные части,
(Этот показатель не следует путать со среднй зарплатой по стране. Средняя зарплата за май 2021-го составила 1419,6 рубля.)
По размерам зарплат среди белорусских работников распределение выглядит так:
— до 300 рублей — 1,3% работников,
— от 300,1 до 400 рублей — 1,6%,
— от 400,1 до 1000 рублей — 45,8%,
— от 1 000,1 до 1500 рублей — 28,2%,
— от 1 500,1 до 2000 рублей — 12,1%,
— от 2 000,1 до 3000 рублей — 7,1%,
— от 3 000,1 до 5000 рублей — 2,5%,
— от 5 000,1 до 7000 рублей — 0,7%,
— от 7000,1 до 10 000 — 0,4%,
— выше 10 000,1 — 0,3%.
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48,7% белорусских работников зарабатывают меньше 1000 рублей. Такие данные приводит БЕЛТА, ссылаясь на информацию Белстата.
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