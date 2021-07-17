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Как правильно заряжать аккумулятор

В каких случаях нельзя заряжать полностью разряженный аккумулятор

Фото: Xiaomiru.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заряжать разряженный телефон нельзя. И вот почему Лучше заряжать аккумулятор как можно чаще, не дожидаясь его полного разряда.

Батарея, пожалуй, — самая уязвимая деталь современного смартфона. Производители утверждают, что литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, используемые сегодня в большинстве смартфонов, способны сохранить свою емкость на уровне 80% после 500 циклов заряд-разряда, что означает потерю около 20% емкости после примерно полутора лет активной эксплуатации. Однако на практике, чаще всего, дела обстоят еще хуже. Так происходит из-за того, что многие пользователи игнорируют основные правила зарядки гаджетов, сокращая тем самым срок службы батареи.Во-первых, не нужно заставлять аккумулятор работать на полную емкость и ждать его полного разряда. Все литиевые аккумуляторы не терпимы к «глубокому» разряду и от этого, в первую очередь, зависит количество будущих циклов «Заряд-разряд», то есть по-простому — продолжительность жизни вашего аккумулятора.Когда телефон полностью разряжен, напряжение в нем становится слишком низким (менее 2,5V). В результате контроллер, отвечающий за отключение заряда, может «усыпить» батарею, отключив ее электрическую цепь. Если же начать заряжать ее при таком низком напряжении, скорость протекания реакции внутри батареи будет очень высокой, что приведет к повышению температуры батареи и губительно скажется на сроке ее службы.Вывод: лучше заряжать аккумулятор как можно чаще, не дожидаясь его полного разряда. Времена, когда аккумуляторы нуждались в полном цикле заряда-разряда по причине эффекта памяти, давно миновали. Этой особенностью обладали лишь никель-кадмиевые аккумуляторы, используемые в телефонах более 20 лет назад. Современным литиевым батареям такая забота, наоборот, может принести лишь вред.Эксперты со всего мира утверждают, что оптимальный диапазон заряда литиевых батарей — 40−80%. Именно на таком уровне стоит поддерживать уровень заряда смартфона для его максимального срока службы.То же самое относится и к перезаряду. Зарядка до напряжения, превышающего максимально допустимое (4,2 V), а также высокий ток нагрузки на заряженный аккумулятор может привести к возгоранию, а иногда даже ко взрыву. Так или иначе, повышенное напряжение сокращает срок службы батареи и ставит под угрозу вашу безопасность.На данном графике показана зависимость потенциального количества циклов от напряжения, из которой видно, что даже при незначительном, казалось бы, превышении напряжения до 4,35 V количество циклов обычного литий-ионного аккумулятора сокращается примерно вдвое.По этой причине также не стоит оставлять смартфон на зарядке на ночь. В этом случае аккумулятор смартфона может дополнительно изнашиваться из-за так называемых микроциклов заряда. В момент, когда заряд достигает 100%, процесс зарядки останавливается, а при малейшем понижении уровня заряда, включается вновь. И за то время, пока вы спите, этот процесс может повторяться много раз.Еще одним деградирующим фактором для аккумулятора является перегрев. Температура свыше 45 градусов приводит к необратимым последствиям для батареи и неминуемо сокращает срок ее службы. Именно по этой причине скорость зарядки после достижения уровня заряда 80% всегда автоматически снижается управляющим контроллером.Не рекомендуется заряжать аккумулятор сразу после того, как он побывал на холоде. Как известно, на холоде аккумуляторы быстро теряют свою емкость. Все электрохимические процессы в батарее замедляются, электролит теряет свои свойства, а в батарее растет внутреннее сопротивление и температура. В этом случае управляющий контроллер может просто отключить питание.Конечно же, зайдя с мороза домой с полностью разряженной батареей, первым делом хочется поставить смартфон на зарядку, но делать так мы не рекомендуем, пока температура телефона приблизительно не сравняется с комнатной. Причем форсировать этот процесс с использованием отопительных приборов ни в коем случае нельзя.Дело в том, что зарядка при пониженной температуре неминуемо приведет к понижению емкости. Поэтому если зарядить замерзший аккумулятор до полного заряда, то дальнейшее его отогревание может привести к перезаряду со всеми вытекающими последствиями в виде вздутия батареи и даже ее взрыва.Когда аккумулятор слишком горячий, реакции, протекающие внутри него, наоборот, ускоряются, что также может привести к его окислению и вздутию. Поэтому ни в коем случае нельзя заряжать смартфон при высокой температуре. Если другого выхода нет, то нужно постараться по максимуму снизить риски перегрева.Поверхность, на которой заряжается телефон, должна быть твердой и гладкой. Заряжая смартфон на мягком пледе дивана или других мягких поверхностях, технологические отверстия, отводящие тепло от аккумулятора, могут оказаться перекрыты, что также приводит к дополнительному нагреву. Также следует исключить прямого попадания на смартфон солнечных лучей.Не стоит заряжать смартфон и при высокой нагрузке на процессор или видеочип, особенно когда телефон разряжен. Когда вы запускаете тяжелые приложения или игры, то можете заметить, что телефон начинает нагреваться. Если вдобавок к этому подключить к нему зарядное устройство, это приведет к дополнительному нагреву, который, как мы уже сказали ранее, губителен для аккумулятора.