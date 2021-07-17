Навоша: «Без аннексии и так Беларусь превратилась, к сожалению, в абсолютный сателлит»

Источник материала: Салiдарнасць

В свежем выпуске «Лицом к событию» российской редакции Радио Свобода обсуждалась тема «белоруссизации» России. Среди прочего автор передачи Михаил Соколов и его гости говорили о цене поддержки из Москвы для Минска.

Приведем несколько цитат из высказываний журналиста Дмитрия Навоши.

— Тут вопрос возникает вот какой: что получит Владимир Путин за то, что он кредитует режим Лукашенко такими гигантскими суммами за счет российского бюджета? Или он вообще не рассчитывает что-либо получить на самом деле, это просто жест такой солидарности?

Дмитрий Навоша: Мое ощущение состоит в том, что тех огромных до 10 миллиардов в год по сути прямых дотаций из российского бюджета в адрес Лукашенко, которые были в годы развитого лукашизма, того самого экономического чуда в экономике в какой-то момент, таких объемов Россия себе больше позволить не сможет.

В России ситуация сейчас не идеальная, популярность «Единой России», я думаю, и Владимира Путина отнюдь не растет, скорее всего падает, деньги потребуются для решения внутренних проблем.

На плечах России сейчас и Крым, и Донбасс, и Абхазия, очень много набралось лишнего груза, а Беларусь больше всех этих анклавов, которые поддерживаются Россией, вместе взятых.

Не в интересах Путина делать так, чтобы Лукашенко становился снова сильным, независимым от него в том числе, конечно, будет поддерживаться максимально зависимость Лукашенко от Путина для того, чтобы он дальше исполнял все прихоти, потребности и так далее.

Вы говорите о том, что Лукашенко получил от Путина задание громить НКО, прессу и так далее, нет, он получил на пару недель раньше в момент визита в Минск Николая Платоновича Патрушева. Патрушев буквально дословно сказал, что с НКО пора заканчивать – это внешние агенты и так далее.

Лукашенко принялся исполнять. По сути взамен этой помощи небольшой, я буду на этом настаивать, потому что зависимость Лукашенко от Путина нужна Путину и дальше, будет требоваться уничтожение гражданского общества, независимых мнений, любого сопротивления.

— Я не уверен, что для Путина так важно уничтожить какую-то белорусскую оппозицию, скорее для него важнее получить какие-то доказательства того, что интеграция, о которой он рассказывает, Лукашенко послушно кивает, только ничего не делает, она действительно происходит. На этом поле может что-то произойти?

Дмитрий Навоша: Я лично абсолютно убежден по-прежнему, что прямой аннексии Беларуси Россией не будет. Это стало бы очень дорогим удовольствием для России. Те же Штаты приняли закон, там прямо сказано о неприятии воздействия России на лукашенковский режим, за это будут наказывать Россию в том числе.

Путину это не очень нужно, у него по сути есть вторая Чечня, которую он полностью контролирует через деньги и через насилие посаженного туда и удерживаемого деньгами человека, только с правом голоса в ООН. Без аннексии и так Беларусь превратилась, к сожалению, в абсолютный сателлит. Эти отношения сюзерена с вассалом его полностью устраивают.