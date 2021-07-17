Источник материала: UDF



Фото: pasienis.lt

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На границе Литвы и Беларуси задержали еще 121 мигранта Литва потребовала от Беларуси в ОБСЕ прекратить их отправку.

Вторые сутки подряд пограничники задерживают более 100 нелегальных мигрантов, накануне их было 107, днем ранее — 57.106 из 121 задержанных представились гражданами Ирака.Общее количество нелегалов, перехваченных с начала года литовскими властями на участке границы с Беларусью, достигло 2.023, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. Больше всего задержанных из Ирака (1.045), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74).Ранее представитель Литвы на заседании Постоянного совета ОБСЕ потребовал от Беларуси прекратить отправку нелегальных мигрантов и соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕКроме того, литовский представитель призвал структуры ОБСЕ следить за соблюдением Беларусью своих обязательств. Выступающий заявил, что эта гибридная атака началась вскоре после принудительной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, для ареста, что вызвало жесткую реакцию Евросоюза и других стран в виде секторальных экономических санкций.