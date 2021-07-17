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Гомельского волонтера Илью Морозова, задержанного 8 июля, отпустили из ИВС

17.07.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известного гомельского волонтера Илью Миронова, которого задержали 8 июля по подозрению в «акте терроризма», 16 июля отпустили из изолятора временного содержания. Он остается в статусе подозреваемого.

Гомельского волонтера Илью Морозова, задержанного 8 июля, отпустили из ИВС
Фото flagstok.info

«Ко мне пришли утром 8 июля сотрудники КГБ, провели обыск, забрали жесткий диск, телефон, паспорт, открытки, значки, книги — всё, что имело красно-белую расцветку. На допросе в КГБ сначала сказали, что я свидетель по акту терроризма, затем — что подозреваемый. Я подписал подписку о неразглашении, поэтому не могу рассказать больше», — заявил БелаПАН Миронов.

В ИВС, по словам волонтера, он не имел постельного белья, матраца и вынужден был спать на верхней полке нар.

«На нижней были доски, на верхней — железяки. Спать было неудобно. Тем более три раза за ночь будили и спрашивали либо имя-фамилию, либо “Как дела, Миронов?”. Камера была маленькая — два на три метра. Газеты, книги не передали, адвоката не допускали, она была только один раз на допросе в КГБ. Еще на верхней полке свет прямо в глаза светил, закрывался ночью полотенцем. Было жарко, душно, но воду от матери в передачах не принимали», — отметил Миронов.

Он расценивает свой арест как давление на волонтерское движение, однако уезжать из страны не собирается, так как, по его словам, не совершал ничего противоправного.

 

 

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Известного гомельского волонтера Илью Миронова, которого задержали 8 июля по подозрению в «акте терроризма», 16 июля отпустили из изолятора временного содержания....
 
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