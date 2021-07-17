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В Минске перевернулся автомобиль милиции
Источник материала: Навiны
Утром 17 июля на улице Рафиева столкнулись служебный автомобиль милиции и «Опель», после чего оперативный автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет, уточнили в столичной ГАИ.
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Утром 17 июля на улице Рафиева столкнулись служебный автомобиль милиции и «Опель», после чего оперативный автомобиль опрокинулся.
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