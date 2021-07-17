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После новой волны обысков не на свободе или не выходят на связь пять журналистов

17.07.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В результате очередной волны обысков и задержаний 16 июля не на свободе или не выходят на связь пять представителей СМИ.

После новой волны обысков не на свободе или не выходят на связь пять журналистов

Такие данные приводит Белорусская ассоциация журналистов.

Обыски прошли как минимум у 22 представителей СМИ (в Минске, если не указано иное). В списке, составленном организацией:

— Галина Абакунчик (телеканал «Белсат», на свободе);

— Павел Можейко (фрилансер, Гродно, допрошен, на свободе);

— Глеб Лободенко («Белсат», на свободе);

— Алексей Кайрис («Белсат», Гродно, на свободе);

— Александр Саенко (фотограф-фрилансер, Гродно, на свободе);

— Виктор Ярошук («Белсат», Пинск, на свободе);

— Алесь Левчук (Брест, на свободе);

— Милана Харитонова (фрилансер, Брест, на свободе);

— Кристина Чернявская («Белсат», Гродно, на свободе);

— Евгений Меркис («Белсат», Гомель, на свободе);

— Андрей Якимуш («Медиа-Полесье», Пинск, на свободе);

— Мария Арцыбашева («Белсат», на свободе);

— Любовь Лунева («Белсат», на свободе);

— Лариса Щирякова (фрилансер, Гомель, на свободе);

— Сергей Скуловец (фрилансер, Ивацевичи Брестской области, на свободе);

— Валентин Жданко («Радыё Свабода», статус неизвестен, связи нет);

— Игорь Ильяш («Белсат», допрошен, задержан по уголовному делу);

— Олег Груздилович (бывший корреспондент «Радыё Свабода», задержан);

— Инесса Студинская (бывший корреспондент «Радыё Свабода», задержана);

— Андрей Медведев (Речица Гомельской области, на свободе);

— Анна Голёта («Белсат», задержана по уголовному делу);

— Ксения Петрович («Бинокль», Брест, на свободе).

По-прежнему нет связи с сотрудником «Радыё Свабода» Алесем Дащинским.

В отношении задержанных упоминаются статьи Уголовного кодекса 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), однако их процессуальный статус неизвестен.

Также минувшим днем прошел обыск в офисе профсоюза РЭП. 14 июля члена совета профсоюза Вацлава Орешко допрашивали в Следственном комитете, он на свободе. Силовики пришли также в организацию «ТаймАкт», занимающуюся правами заключенных, к председателю «Таварыства беларускай мовы» Елене Анисим, директору общественного объединения «Экодом» Марине Дубиной, правозащитникам Галине Устиновой и Валерию Путицкому, председателю общественного объединения «Правовая инициатива» Виктории Федоровой и члену правления этой организации Евгению Пугачу.

Усилить давление на «незаконный режим» в Беларуси в связи с репрессиями призвал Евросоюз и США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 16 июля. Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) Джейми Флай призвал белорусские власти освободить журналистов этого медиа и вернуть собственность, изъятую во время обысков.

Всплеск репрессий против СМИ и «третьего сектора» начался 8 июля. В тот день обыски прошли в редакции «Нашай Нівы», офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны. Это главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович (отпущена 16 июля) и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько. Их подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й статьях (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными. Сайт nn.by был заблокирован по решению Министерства информации.

14 и 15 июля в Минске и других городах прошли десятки обысков в офисах правозащитных и общественных организаций, политических партий и других структур, а также по месту жительства правозащитников и общественных активистов. После обысков было задержано 12 человек, большинство из них — правозащитники лишенного госрегистрации центра «Весна».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В результате очередной волны обысков и задержаний 16 июля не на свободе или не выходят на связь пять представителей СМИ.
 
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