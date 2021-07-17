После новой волны обысков не на свободе или не выходят на связь пять журналистов

В результате очередной волны обысков и задержаний 16 июля не на свободе или не выходят на связь пять представителей СМИ.





Такие данные приводит Белорусская ассоциация журналистов.

Обыски прошли как минимум у 22 представителей СМИ (в Минске, если не указано иное). В списке, составленном организацией:

— Галина Абакунчик (телеканал «Белсат», на свободе);

— Павел Можейко (фрилансер, Гродно, допрошен, на свободе);

— Глеб Лободенко («Белсат», на свободе);

— Алексей Кайрис («Белсат», Гродно, на свободе);

— Александр Саенко (фотограф-фрилансер, Гродно, на свободе);

— Виктор Ярошук («Белсат», Пинск, на свободе);

— Алесь Левчук (Брест, на свободе);

— Милана Харитонова (фрилансер, Брест, на свободе);

— Кристина Чернявская («Белсат», Гродно, на свободе);

— Евгений Меркис («Белсат», Гомель, на свободе);

— Андрей Якимуш («Медиа-Полесье», Пинск, на свободе);

— Мария Арцыбашева («Белсат», на свободе);

— Любовь Лунева («Белсат», на свободе);

— Лариса Щирякова (фрилансер, Гомель, на свободе);

— Сергей Скуловец (фрилансер, Ивацевичи Брестской области, на свободе);

— Валентин Жданко («Радыё Свабода», статус неизвестен, связи нет);

— Игорь Ильяш («Белсат», допрошен, задержан по уголовному делу);

— Олег Груздилович (бывший корреспондент «Радыё Свабода», задержан);

— Инесса Студинская (бывший корреспондент «Радыё Свабода», задержана);

— Андрей Медведев (Речица Гомельской области, на свободе);

— Анна Голёта («Белсат», задержана по уголовному делу);

— Ксения Петрович («Бинокль», Брест, на свободе).

По-прежнему нет связи с сотрудником «Радыё Свабода» Алесем Дащинским.

В отношении задержанных упоминаются статьи Уголовного кодекса 293 (массовые беспорядки) и 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), однако их процессуальный статус неизвестен.

Также минувшим днем прошел обыск в офисе профсоюза РЭП. 14 июля члена совета профсоюза Вацлава Орешко допрашивали в Следственном комитете, он на свободе. Силовики пришли также в организацию «ТаймАкт», занимающуюся правами заключенных, к председателю «Таварыства беларускай мовы» Елене Анисим, директору общественного объединения «Экодом» Марине Дубиной, правозащитникам Галине Устиновой и Валерию Путицкому, председателю общественного объединения «Правовая инициатива» Виктории Федоровой и члену правления этой организации Евгению Пугачу.

Усилить давление на «незаконный режим» в Беларуси в связи с репрессиями призвал Евросоюз и США министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 16 июля. Президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) Джейми Флай призвал белорусские власти освободить журналистов этого медиа и вернуть собственность, изъятую во время обысков.

Всплеск репрессий против СМИ и «третьего сектора» начался 8 июля. В тот день обыски прошли в редакции «Нашай Нівы», офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников «НН», которые впоследствии были задержаны. Это главный редактор Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович (отпущена 16 июля) и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько. Их подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й статьях (массовые беспорядки). Всех четверых правозащитники признали политзаключенными. Сайт nn.by был заблокирован по решению Министерства информации.

14 и 15 июля в Минске и других городах прошли десятки обысков в офисах правозащитных и общественных организаций, политических партий и других структур, а также по месту жительства правозащитников и общественных активистов. После обысков было задержано 12 человек, большинство из них — правозащитники лишенного госрегистрации центра «Весна».