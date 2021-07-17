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О встрече Светланы Тихановской в Белом доме: «США продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа»

17.07.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визит состоится на следующей неделе.

О встрече Светланы Тихановской в Белом доме: «США продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа»
Фото: EPA-EFE/STEFFI LOOS/POOL
Сотрудник американской администрации заявил, что экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую примут в Белом доме представители высокого ранга, как передает ТАСС со ссылкой на АFP.
 
Утверждается, пишет blizko.by, что в США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа.

Светлана Тихановская, по заявлению источника, проведет встречу с «представителями с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США».
 
Также известно о переговорах с Джули Фишер, послом США в Беларуси. Возможны и другие официальные контакты.
 
 
 
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