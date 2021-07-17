О встрече Светланы Тихановской в Белом доме: «США продолжат поддерживать демократические устремления белорусского народа»

Сотрудник американской администрации заявил, что экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую примут в Белом доме представители высокого ранга, как передает ТАСС со ссылкой на АFP.

пишет blizko.by, что в США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа. Утверждается,blizko.by, что в США продолжат «поддерживать демократические устремления» белорусского народа.





Светлана Тихановская, по заявлению источника, проведет встречу с «представителями с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США».

Также известно о переговорах с Джули Фишер, послом США в Беларуси. Возможны и другие официальные контакты.



