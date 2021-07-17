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Беларусь закрывает посольство в Эквадоре и отделение посольства в Хабаровске
Источник материала: Партизан
Беларусь к 1 сентября 2021 года закроет посольство в Эквадоре, следует из постановления Совмина РБ №403 от 15 июля 2021 года.
«Закрыть… Посольство Республики Беларусь в Республике Эквадор… до 1 октября 2021 года… с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения», - говорится в документе.
Ранее МИД РБ объявил о том,
Согласно документу, МИД закроет отделение посольства РБ в России в Хабаровске, но откроет отделение во Владивостоке.
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Беларусь к 1 сентября 2021 года закроет посольство в Эквадоре, следует из постановления Совмина РБ №403 от 15 июля 2021 года.
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