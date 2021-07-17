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Власти Беларуси вывели "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим"

17.07.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти после возобновления санкций США против предприятий концерна «Белнефтехим» решили вывести Белоруснефть из подчинения концерну.

Указом №275 от 16 июля 2021 года, который вступает в силу с сегодняшнего дня, внесены соответствующие поправки в указы, регламентирующие деятельность Белоруснефти.

В частности, отныне назначать председателя "Белоруснефти" можно только по согласованию с президентом.

 
 
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Белорусские власти после возобновления санкций США против предприятий концерна «Белнефтехим» решили вывести Белоруснефть из подчинения концерну.
 
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