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Вышли на свободу профсоюзный активист Николай Шарах и журналист Андрей Медведев
17.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пока неизвестно, выйдут ли на свободу задержанные на 72 часа правозащитники и активисты.
Глава Свободного профсоюза из Полоцка Николай Шарах освобожден через 72 часа с момента задержания.
Николая задержали 14 июля. В доме активиста был произведен обыск в рамках уголовного дела по ст. 341 УК РБ «Осквернение зданий и порча имущества».
Также позно вечером 16 июля был освобожден журналист и правозащитник из Речицы Андрей Медведев,
Пока неизвестно, выйдут ли на свободу задержанные 14 июля на 72 часа правозащитники и активисты.
Напомним, что накануне
Тем временем, родные задержанных сотрудников «Нашай Нівы»
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Пока неизвестно, выйдут ли на свободу задержанные на 72 часа правозащитники и активисты.
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