Вышли на свободу профсоюзный активист Николай Шарах и журналист Андрей Медведев

Источник материала: Салiдарнасць

Пока неизвестно, выйдут ли на свободу задержанные на 72 часа правозащитники и активисты.

Глава Свободного профсоюза из Полоцка Николай Шарах освобожден через 72 часа с момента задержания.

Николая задержали 14 июля. В доме активиста был произведен обыск в рамках уголовного дела по ст. 341 УК РБ «Осквернение зданий и порча имущества».

Также позно вечером 16 июля был освобожден журналист и правозащитник из Речицы Андрей Медведев, сообщает «Вясна».

Пока неизвестно, выйдут ли на свободу задержанные 14 июля на 72 часа правозащитники и активисты.

Напомним, что накануне были освобождены бухгалтер «Нашай Нівы» Ольга Ракович и активистка Марина Войтович.

Тем временем, родные задержанных сотрудников «Нашай Нівы» обратились на прямую линию МВД с заявлениями о нарушении их прав. Речь идет об условиях содержания и передачах, которые задержанные не получили .