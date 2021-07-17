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В лесах Беларуси за сутки потерялись четыре человека

17.07.2021 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Беларуси за сутки потерялись четыре человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

16 июля в 18.12 поступили сведения о пропавшем в лесу возле поселка Карналин Гомельского района гражданине 1953 года рождения, пенсионере. В 20.15 работники МЧС обнаружили его. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В этот же день в 23.40 стало известно о потерявшемся в лесу возле деревни Караны Осиповичского района Могилевской области гражданине 1970 года рождения, неработающем. Сегодня в 1.15 он обнаружен.

16 июля в 10.41 работники МЧС нашли пропавших после полуночи в лесу возле деревни Хобное Калинковичского района Гомельской области мужчину 1996-го и женщину 2001 года рождения, неработающих. В медицинской помощи они не нуждались.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
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