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В Беларуси за сутки утонули два человека

17.07.2021 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

16 июля в 17.26 спасателям поступила информация о мужчине, утонувшем в карьере в городском поселке Руба Витебского района. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1996 года рождения.

В этот же день в 4.03 сообщили о мужчине, утонувшем в реке Сож по ул.Денисенко в Гомеле. Это оказался гражданин 1988 года рождения.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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16 июля в 17.26 спасателям поступила информация о мужчине, утонувшем в карьере в городском поселке Руба Витебского района. В этот же день в 4.03 сообщили о мужчине,...
 
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