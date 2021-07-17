Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

16 июля в 17.26 спасателям поступила информация о мужчине, утонувшем в карьере в городском поселке Руба Витебского района. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1996 года рождения.

В этот же день в 4.03 сообщили о мужчине, утонувшем в реке Сож по ул.Денисенко в Гомеле. Это оказался гражданин 1988 года рождения.-0-