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Литва перехватила очередную сигаретную контрабанду Беларуси почти на 2 млн евро

17.07.2021 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таможня Литвы в минувший понедельник задержала на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет на сумму около 2 млн евро.



Как сообщила Криминальная служба таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике Scania, пишет АФН, за рулем которого находился гражданин Беларуси.

Водитель декларировал, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонн древесины. При простукивании груза у должностных лиц вызвал подозрение глухой звук, характерный для заполненных полостей. При детальной проверке обнаружились тайники, полные сигарет Minsk Capital MS, передает Delfi.

По предварительным данным (проверка тайников и подсчет сигарет еще не закончены), в целом в грузовике могли провозить около 560 тыс. пачек сигарет, стоимость которых с обязательными к уплате налогами составляла бы 1,94 млн евро. Водителя грузовика задержали на двое суток, позднее его отпустили, были назначены меры пресечения – изъятие документов, подписка о невыезде и денежный залог.
 
 
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Таможня Литвы в минувший понедельник задержала на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет на сумму около 2 млн евро.
 
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