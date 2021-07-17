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Под Рогачевом перевернулся катер с туристами. Капитан скрылся

17.07.2021 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером в пятницу 16 июля в Рогачевском районе около деревни Стреньки на озере «Святое» перевернулся прогулочный катер. Спасателей вызвали в 21:18, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС Беларуси

Оказалось, пишет Reform.by, что на удаленности от берега 70-80 метров в воде находятся люди, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег. Спасатели из МЧС спустили на воду лодку «Корсар» и помогли пятерым туристам: двум женщинам 1980-го и 1981-го годов рождения, 12-летнему ребенку, 18-летней девушке и 43-летнему мужчине. Работники ОСВОДа достали из воды еще троих — девочку и двух мужчин. Остальные отдыхающие смогли доплыть до берега до прибытия МЧС. Всего на борту находилось 15 человек. Все живы.

В ходе разбирательства выяснилось, что на базе отдыха «озеро «Святое» 14 человек отправились на прогулку на катере по озеру. Во время прогулки произошел крен катера свыше критического, в результате чего катер перевернулся. Из средств спасения на катере находилось 8 спасательных жилетов и 2 спасательных круга. На момент опрокидывания в спасательных жилетах были лишь 3 ребенка.

Катером управлял мужчина 1954 года рождения. С места инцидента он скрылся. Теперь его ищет милиция.

В МЧС считают, что управлявший катером нарушил требования безопасной эксплуатации маломерного судна. На борт можно было допустить не более 8 человек, в том числе двух членов экипажа. Причина переворота катера устанавливается. 

Справка: прогулочный катер «Маяк ВКМ-3М» (10,4×2,6м; высота борта 1,15м). Вместимость – 6 человек + 2 человека экипажа. Зарегистрирован в июне 2020 года на Жлобинском участке ГИМС. 25 мая 2021 года проведено техническое освидетельствование катера (катер признан годным к эксплуатации).
 
 
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Вечером в пятницу 16 июля в Рогачевском районе около деревни Стреньки на озере «Святое» перевернулся прогулочный катер. Спасателей вызвали в 21:18, сообщает...
 
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