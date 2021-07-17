Задержанный пфсоюзный активист Николай Шарах вышел на свободу

Он был задержан 14 июля, в день, когда в Беларуси прокатилась волна обысков в общественных организациях и НКО и задержаний их представителей. У него дома прошел обыск, который проводили сотрудники Полоцкого РОВД в рамках возбужденного 29 марта 2021 года уголовного дела по статье 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества),Reform.by. После сотрудники с Николаем отправились в офис Центра информационно-правовой поддержки социально незащищенных групп населения «Адвокация», чтобы провести обыск там.