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На "Славянском базаре" заметили ростовых кукол в милицейской форме

17.07.2021 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На "Славянском базаре" появились ростовые куклы в милицейской форме.


Такие куклы украшают "Славянский базар" / Фото из соцсетей

На них, как пишет "Наша Нива", обратила внимание одна из пользовательниц Инстаграма.

Пока не известно, пишет Еврорадио, станут ли такие куклы талисманами "Славянского базара" — по образцу маскотов спортивных клубов.


Такие куклы украшают "Славянский базар" / фото из соцсетей
 
 
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На "Славянском базаре" появились ростовые куклы в милицейской форме.
 
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