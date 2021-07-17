|
На "Славянском базаре" заметили ростовых кукол в милицейской форме
Источник материала: Партизан
На "Славянском базаре" появились ростовые куклы в милицейской форме.
Такие куклы украшают "Славянский базар" / Фото из соцсетей
На них, как
Пока не известно,
Такие куклы украшают "Славянский базар" / фото из соцсетей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На "Славянском базаре" появились ростовые куклы в милицейской форме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)