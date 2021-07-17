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Власти зачищают третий сектор накануне большого политического шухера?

17.07.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Атака на некоммерческие организации в Беларуси, названные Александром Лукашенко «мерзопакостными» и обвиненные им в насаждении в Беларуси террора, закономерно накладывается на волну преследования независимых СМИ. Правящий режим явно хочет получить свой «день тишины» для проведения некоей политической кампании.

Власти зачищают третий сектор накануне большого политического шухера?

 

Волна обысков у гражданских активистов

Десятки некоммерческих организаций за последние дни подверглись обыскам, многие офисы опечатаны, есть задержанные. Только за 14 июля зафиксирован 51 факт обысков и задержаний.

В центре внимания оказался лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Их представителей было задержано больше других: Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Елена Лаптенок, Андрей Полуда, Виктор Сазонов, Валентин Стефанович, Сергей Сыс (Сазонова и Сыса отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, остальные пятеро находятся за решеткой).

Обыски также прошли в офисах и дома у представителей Белорусской ассоциации журналистов, некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена», Центра правовой трансформации Lawtrend, движения «За Cвободу», Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына», Центра экономических исследований BEROC, образовательно-исследовательской организации SYMPA/BIPART, организации «Гендерные инициативы», Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей, Белорусского ПЕН-центра, Партии БНФ, Объединенной гражданской партии и другие.

Первая реакция была — пришли за правозащитниками. Председатель движения «За Cвабоду» Юрий Губаревич пошутил по этому поводу, что обыском Следственный комитет наконец-то признал его организацию правозащитной (она зарегистрирована как Правозащитно-просветительское общественное объединение). Но это была лишь первая реакция, когда весь список жертв облавы не был известен.

Обыски продолжились и в последующие дни, втянув в свою орбиту такие разные объединения, как Таварыства беларускай мовы, «Говори правду», Центр информационной поддержки общественных инициатив «Третий сектор» (Гродно), «Экодом».

Ряд представителей общественных организаций, опасаясь преследования, покинули Беларусь.

 

Есть ли в пограмах система

Было бы упрощением считать, что власти зачищают только прозападные или проевропейские организации — в эту схему не укладывается явно социальный проект «Имена» и так называемые «фабрики мысли» — BEROC, SYMPA/BIPART.

Как отметила в интервью радио «Свобода» академический директор SYMPA, исследовательница Университета Витовта Великого в Каунасе Татьяна Чулицкая, в данном случае происходит уничтожение культуры участия, поэтому репрессиям подвергаются самые разные некоммерческие организации вне зависимости от их близости к политической цели.

На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля Лукашенко сообщил, что «очень активно сейчас начали работать с НКО, НПО, так называемых западных СМИ, которые тут нам демократию дарили, а фактически насаждали не демократию, а вот этот вот террор».

«Мы просто не можем иначе, потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НГО, НКО — аж полторы тысячи! — оказывается разные там фонды и прочее чем они занимались понятно — они финансировались извне», — заявил Лукашенко.

Таким образом, за сутки до обысков и арестов общественных активистов Лукашенко, по сути, предупредил своего российского коллегу и даже обосновал намеченные репрессии якобы причастностью организаций к терроризму и иностранному финансированию.

 

Упор на создание медиаэффектов

«Террор» со стороны оппонентов правящего режима пока доказывается лишь на пропагандистском уровне:

  • по государственному телевидению показывают сомнительные записи единичных инцидентов с поджогом отделения милиции;
  • голословное утверждение бывшего доверенного лица Лукашенко, председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, что в его особняк якобы бросали бутылки с зажигательной смесью;
  • фрагменты оперативной игры белорусских спецслужб с радикалами, которые якобы покушались на сотрудника телеканала СТВ Григория Азарёнка.

Никто из подвергшихся обыскам и арестам 14 июля активистов гражданского общества не имел отношения к этим инцидентам.

Что касается иностранного финансирования, то ряд проектов действительно им пользовался, причем легально — под контролем Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента, а иногда — даже в рамках совместных проектов с государственными организациями.

Таким образом, вряд ли у правящего режима вдруг открылись глаза на деятельность и на финансирование подвергшихся атаке организаций гражданского общества. К тому же, еще в апреле министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обещал эту атаку как ответ на западные санкции. Так что речь может идти именно о плановой зачистке гражданского общества, а не «по вновь открывшимся обстоятельствам».

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Если это так, то для реализации плана важны временные рамки.

Как отметил 16 июля в ходе онлайн пресс-конференции «Кто выиграет от разгрома гражданского общества в Беларуси?», заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев, подобные «действия государственных спецслужб не достигнут никогда цели, и полностью гражданское общество никогда никому ни в одной стране не удастся зачистить до конца».

Однако можно на время заставить прекратить активность и общественных активистов. Так, после погрома 14 июля впервые за 2021 год волонтеры прервали круглосуточное дежурство перед изолятором временного содержания и перед СИЗО в Минске.

На той же пресс-конференции Ольга Саломатова — юрист, координатор международных программ Хельсинского фонда по правам человека (Польша) — отметила: действия белорусских спецслужб направлены на то, чтобы у людей был постоянный страх, отсутствовало понимание происходящего и, соответственно, чтобы они не могли понимать, есть ли для них угроза личной безопасности. Именно поэтому силовики действуют на внешний взгляд хаотично: кого-то из задержанных отпускают, кого-то — нет.

Кроме того, репрессии сознательно принимают форму, способствующую вирусному распространению новости: затрагивают журналистов по широкому списку, медийных персон, силовики ломают двери, в которые могли бы войти и без этого, проводят показательные обыски с сопровождением сотрудников госСМИ.

Агеев, например, отметил бессмысленность обыска в БАЖ. «Нам еще не вернули ничего с предыдущего обыска», — сказал он. Но это также укладывается в картину демонстрации силы.

 

Оцепенение гражданского общества может быть только временным

В таком режиме система может работать лишь ограниченное время. Активисты гражданского общества в какой-то момент привыкнут к риску задержания, всех нелояльных одновременно посадить за решетку невозможно.

Но, как отметил в упоминавшемся интервью радио «Свобода» эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игорь Тышкевич, погром независимых СМИ и структур гражданского общества может дать эффект оцепенения примерно на полгода.

Судя по всему, это тот срок, когда правящий режим начнет процедуру выноса на референдум новой Конституции или предпримет какие-то действия по углублению белорусско-российской интеграции.

В любом случае, власти хотели бы это сделать, как любит говорить Лукашенко, «без шума и пыли», а поэтому стараются устранить всех, кто мог бы шуметь и вставлять палки в колеса в легальном поле.

 

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Несмотря на массовые погромы, режиму вряд ли удастся парализовать гражданское общество надолго
 
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