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В Рогачевском районе перевернулся катер с пятнадцатью людьми

17.07.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На озере Святое в районе деревни Стреньки перевернулся прогулочный катер, в воде оказались 15 человек.

В Рогачевском районе перевернулся катер с пятнадцатью людьми

Работники МЧС спустили на воду моторную лодку, при помощи которой извлекли пять человек: мужчину 1978 года рождения, девушку 2003-го, ребенка 2009-го, женщину 1980-го, женщину 1981-го.

Работники ОСВОДа с помощью другой моторной лодки спасли еще трех человек: мужчину 1980 года рождения, девочку 2003-го, мужчину 1954-го.

Остальные пострадавшие самостоятельно доплыли до берега: женщина 1995 года рождения, мужчина 1994-го, женщина 1995-го, мужчина 1981-го, парень 2002-го, женщина 1975-го, мужчина 1978-го.

В хода проведения проверки установлено, что мужчина 1954 г.р., управляющий катером, с места инцидента скрылся. Работниками РОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

 
 
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На озере Святое в районе деревни Стреньки перевернулся прогулочный катер, в воде оказались 15 человек.
 
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