Катер перевернулся в Рогачевском районе: 15 человек оказались в воде

Источник материала: ОНТ

15 человек оказались в воде в Рогачевском районе из-за того, что перевернулся катер, сообщается на сайте Гомельского областного управления МЧС.

16 июля в 21:18 спасателям поступило сообщение о том, что на озере Святое в д. Стреньки Рогачевского района перевернулся прогулочный катер, 15 человек находятся в воде и просят о помощи.

Когда сотрудники Рогачевского районного отдела по ЧС прибыли на место, было установлено, что прогулочный катер перевернулся в 70-80 м от берега.

Спасатели на моторной лодке «Корсар» вытащили из воды 5 человек – девушку 2003 г. р., мужчину 1978 г.р., женщину 1980 г.р, ребенка 2009 г.р., женщину 1981 г.р.

В 21:33 работники ОСВОД на моторной лодке «Казанка» вытащили из воды еще 3 человек – девочку 2003 г.р., мужчину 1954 г.р., мужчину 1980 г.р.

Остальные – мужчина 1994 г.р., женщина 1995 г.р., женщина 1975 г.р., женщина 1995 г.р., парень 2002 г.р., мужчина 1981 г.р., мужчина 1978 г.р. – доплыли до берега сами.

Оказалось, что 14 человек, отдыхающих на базе отдыха «Озеро Святое», поехали на прогулку на катере по озеру.

Мужчина 1954 г.р., управляющий катером, скрылся с места происшествия. Работники РОВД устанавливают его место нахождения, а также сведения о наличии у мужчины удостоверения на право управления катером.

Во время опроса очевидцев стало известно, что управляющий катером самовольно осуществил его эксплуатацию – допустил нахождение на палубе судна 14 человек. Это было нарушение требований безопасной эксплуатации маломерного судна – 6 человек допускается плюс 2 члена экипажа.

Рассматриваемая версия опрокидывания катера – перегруз и нарушение требований безопасности при маневрировании.





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