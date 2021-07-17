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Не хочется стоять у плиты в жару? Приготовьте супербыстрый и очень полезный завтрак – всего 3 ингредиента!

17.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не хочется стоять у плиты в жару? Приготовьте супербыстрый и очень полезный завтрак – всего 3 ингредиента!

В жаркую погоду, как правило, снижается аппетит, не говоря уже о желании стоять у горячей плиты и готовить. Предлагаем простой рецепт потрясающе быстрого и максимально полезного завтрака. Без использования плиты!

Итак, вам понадобится:

  • биойогурт без сахара - 200 г.;
  • абрикосы - 4 шт.;
  • клетчатка пшеничная - 3 ст.л.


Как готовить?

Клетчатку насыпать в глубокую тарелку, залить йогуртом, сверху выложить нарезанные абрикосы.


Вот и всё! Быстрый и полезный завтрак готов! Приятного аппетита и хорошего дня!

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В жаркую погоду, как правило, снижается аппетит, не говоря уже о желании стоять у горячей плиты и готовить. Предлагаем простой рецепт потрясающе быстрого и...
 
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