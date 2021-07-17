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Не хочется стоять у плиты в жару? Приготовьте супербыстрый и очень полезный завтрак – всего 3 ингредиента!
Источник материала: ОНТ
В жаркую погоду, как правило, снижается аппетит, не говоря уже о желании стоять у горячей плиты и готовить. Предлагаем простой рецепт потрясающе быстрого и максимально полезного завтрака. Без использования плиты!
Итак, вам понадобится:
Как готовить?
Клетчатку насыпать в глубокую тарелку, залить йогуртом, сверху выложить нарезанные абрикосы.
Вот и всё! Быстрый и полезный завтрак готов! Приятного аппетита и хорошего дня!
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Не хочется стоять у плиты в жару? Приготовьте супербыстрый и очень полезный завтрак – всего 3 ингредиента!
В жаркую погоду, как правило, снижается аппетит, не говоря уже о желании стоять у горячей плиты и готовить. Предлагаем простой рецепт потрясающе быстрого и...
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