Не хочется стоять у плиты в жару? Приготовьте супербыстрый и очень полезный завтрак – всего 3 ингредиента!

Источник материала: ОНТ

В жаркую погоду, как правило, снижается аппетит, не говоря уже о желании стоять у горячей плиты и готовить. Предлагаем простой рецепт потрясающе быстрого и максимально полезного завтрака. Без использования плиты!

Итак, вам понадобится:

биойогурт без сахара - 200 г.;

абрикосы - 4 шт.;

клетчатка пшеничная - 3 ст.л.





Как готовить?

Клетчатку насыпать в глубокую тарелку, залить йогуртом, сверху выложить нарезанные абрикосы.





Вот и всё! Быстрый и полезный завтрак готов! Приятного аппетита и хорошего дня!

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