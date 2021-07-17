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Травмы на производстве в Минской области: сразу два случая за сутки – следователи проводят проверку

17.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Травмы на производстве в Минской области: сразу два случая за сутки – следователи проводят проверку

Сразу два случая за сутки производственного травматизма произошли в Минской области, сообщается в Telegram-канале СК.

В реанимационное отделение Борисовской ЦРБ 13 июля была доставлена 21-летняя борисовчанка с травмами. Утром девушка пришла на местный завод, чтобы устроиться на работу. Начальник производства и мастер участка провели ее в производственный цех. Намотчица станка показывала работу оборудования и в какой-то момент отвернулась сделать запись в журнале. Когда она повернулась, то увидела, что девушка лежит на полу, а часть волос намотана на станок. Борисовчанка сейчас в тяжелом состоянии.


Из больницы Любани в этот же день поступило сообщение о том, что 48-летний слесарь-электрик одного из предприятий доставлен с травмами обеих стоп. Утром, по данным следствия, мужчина возле деревни Перетоки Любанского района производил путеремонтные работы на железнодорожном пути. В этот момент путевая ремонтная машина наехала на него. Мужчина не услышал звук приближающегося транспорта из-за шума электрооборудования, которое он использовал. Отмечается, что машинист ремонтной машины оказал слесарю неотложную помощь – перевязал конечности и был с ним до приезда врачей.


Следственный комитет проводит проверки по фактам производственного травматизма, устанавливаются  причины и условия.

Фото: СК Беларуси

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Сразу два случая за сутки производственного травматизма произошли в Минской области, сообщается в Telegram-канале СК. В реанимационное отделение Борисовской ЦРБ 13...
 
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