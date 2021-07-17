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Кот оставляет следы от зубов на тапке хозяина. Посмотрите – как будто работает дырокол! (ВИДЕО)

17.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот оставляет следы от зубов на тапке хозяина. Посмотрите – как будто работает дырокол! (ВИДЕО)

Веселое видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот решил преобразить тапки хозяина, украсив их следами от своих клыков. 


Видео посмотрели более 2,9 млн человек.

Комментаторов развеселил пушистый питомец: «Дырокот. Он у мамы дизайнер», «Ха-ха, коту просто не нравится дешевая обувь», «Люди же любят пузырьками хлопать, это то же самое», «Не стоило бить меня тапком. Это предупреждение!», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот решил преобразить тапки хозяина, украсив их следами от своих клыков.  Видео посмотрели более 2,9 млн человек....
 
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