Кот оставляет следы от зубов на тапке хозяина. Посмотрите – как будто работает дырокол! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Веселое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот решил преобразить тапки хозяина, украсив их следами от своих клыков.





Видео посмотрели более 2,9 млн человек.

Комментаторов развеселил пушистый питомец: «Дырокот. Он у мамы дизайнер», «Ха-ха, коту просто не нравится дешевая обувь», «Люди же любят пузырьками хлопать, это то же самое», «Не стоило бить меня тапком. Это предупреждение!», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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