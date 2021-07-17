Служебный автомобиль милиции перевернулся из-за ДТП на улице Рафиева в Минске (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Служебный милицейский автомобиль столкнулся с «Опелем» в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.







Служебный автомобиль милиции и «Опель», по предварительной информации, сегодня около 05 ч 20 мин столкнулись на улице Рафиева – оперативный автомобиль опрокинулся.





Машины получили механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится дополнительная проверка.

Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram