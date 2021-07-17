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Служебный автомобиль милиции перевернулся из-за ДТП на улице Рафиева в Минске (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Служебный милицейский автомобиль столкнулся с «Опелем» в Минске,
Служебный автомобиль милиции и «Опель», по предварительной информации, сегодня около 05 ч 20 мин столкнулись на улице Рафиева – оперативный автомобиль опрокинулся.
Машины получили механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится дополнительная проверка.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Служебный милицейский автомобиль столкнулся с «Опелем» в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Служебный автомобиль милиции и «Опель», по...
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