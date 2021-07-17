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5 вредных продуктов, которые считаются полезными. Вы удивитесь!
Источник материала: ОНТ
Вспомните еду, которую вы любите, но при этом ее употребление приносит вам дискомфорт. Даже среди привычных и обыденных продуктов можно выделить те, которые будут казаться вполне полезными, но на самом деле являются вредными.
Фруктовые соки
Их довольно часто принимают как полезные, что удивительно. На самом деле пакетированные соки содержат в своем составе не меньше сахара, чем вредная газировка.
Высокое содержание сахара в полной мере нейтрализует любую пользу от их употребления. Тем более, в большинство соков добавляются определенные компоненты, усиливающие искусственным образом вкусовые качества. В итоге получается напиток, который визуально кажется полезным, но на самом деле таким не является.
Растительное масло
Многие считают, что здоровой альтернативой привычным в еде животным жирам, а также топленому салу и маслу является растительное масло. Хотя на самом деле это не такой уж и полезный продукт, каким он может показаться.
Важно учесть тот факт, что масло, добытое непосредственно из семян, максимально переработано с помощью различных химических средств. Коммерческие товары предварительно накачиваются водородом, что позволяет продлить срок годности изделия. Дополнительно в растительном масле образуются трансжиры, а ежедневное их употребление приводит к возникновению сердечных заболеваний.
Снеки без глютена
Спрос на данные продукты растет стремительными темпами. На товарах такая бирка встречается все чаще. Но в данных снеках вместо пшеничных белков содержится рафинированный сахар. Также стоит учесть, что снеки могут содержать вредные и дешевые ингредиенты, аналогичные тем, в которых есть привычный глютен.
Обезжиренный йогурт
Пришло время пересмотреть свою позицию относительно данного продукта. Учитывая, что отсутствующий жир необходимо чем-то заменить, вкусовые качества возмещаются сахаром.
Далее стоит отметить, что для здорового полноценного питания необходимо потреблять больше полезных жиров. К тому же, люди, потребляющие жирные молочные продукты, куда меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, нежели чем те, кто выбирает обезжиренные продукты.
Обработанный сыр
Такие сырные продукты содержат в себе большое количество различных добавок, красителей и даже вредных химикатов. Они также могут содержать концентраты молочного белка, который используется вместо настоящего молока.
По материалам сайта
Фото обложки edadeal.ru
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Вспомните еду, которую вы любите, но при этом ее употребление приносит вам дискомфорт. Даже среди привычных и обыденных продуктов можно выделить те, которые будут...
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