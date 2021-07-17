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5 вредных продуктов, которые считаются полезными. Вы удивитесь!

17.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вредных продуктов, которые считаются полезными. Вы удивитесь!

Вспомните еду, которую вы любите, но при этом ее употребление приносит вам дискомфорт. Даже среди привычных и обыденных продуктов можно выделить те, которые будут казаться вполне полезными, но на самом деле являются вредными. 

Фруктовые соки


Фото: zira.uz

Их довольно часто принимают как полезные, что удивительно. На самом деле пакетированные соки содержат в своем составе не меньше сахара, чем вредная газировка. 

Высокое содержание сахара в полной мере нейтрализует любую пользу от их употребления. Тем более, в большинство соков добавляются определенные компоненты, усиливающие искусственным образом вкусовые качества. В итоге получается напиток, который визуально кажется полезным, но на самом деле таким не является.

Растительное масло


Фото: oum.ru

Многие считают, что здоровой альтернативой привычным в еде животным жирам, а также топленому салу и маслу является растительное масло. Хотя на самом деле это не такой уж и полезный продукт, каким он может показаться. 

Важно учесть тот факт, что масло, добытое непосредственно из семян, максимально переработано с помощью различных химических средств. Коммерческие товары предварительно накачиваются водородом, что позволяет продлить срок годности изделия. Дополнительно в растительном масле образуются трансжиры, а ежедневное их употребление приводит к возникновению сердечных заболеваний.

Снеки без глютена


Фото: ssnab.ru

Спрос на данные продукты растет стремительными темпами. На товарах такая бирка встречается все чаще. Но в данных снеках вместо пшеничных белков содержится рафинированный сахар. Также стоит учесть, что снеки могут содержать вредные и дешевые ингредиенты, аналогичные тем, в которых есть привычный глютен.

Обезжиренный йогурт


Фото: skolkogramm.ru

Пришло время пересмотреть свою позицию относительно данного продукта. Учитывая, что отсутствующий жир необходимо чем-то заменить, вкусовые качества возмещаются сахаром. 

Далее стоит отметить, что для здорового полноценного питания необходимо потреблять больше полезных жиров. К тому же, люди, потребляющие жирные молочные продукты, куда меньше подвержены риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, нежели чем те, кто выбирает обезжиренные продукты.

Обработанный сыр


Фото: kachestvorb.ru

Такие сырные продукты содержат в себе большое количество различных добавок, красителей и даже вредных химикатов. Они также могут содержать концентраты молочного белка, который используется вместо настоящего молока.

 

По материалам сайта nv.ua

Фото обложки edadeal.ru

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