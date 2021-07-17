7 фраз, которые травмируют психику ребенка. Не говорите детям этого никогда

Источник материала: ОНТ

Все сказанные взрослыми слова прямым образом влияют на психику ребёнка. Ведь у детей она восприимчива и ранима. Своими фразами мы можем подорвать уверенность, снизить энтузиазм, запугать окрылить и вдохновить. Токсичное общение с детьми – это, прежде всего, отражение собственного страха, тревоги и неуверенности. Какие же слова не стоит говорить детям, если мы хотим, чтобы они выросли счастливыми, уверенными и талантливыми?





1. Не сравнивайте! «Ты такой же ленивый, как и твой….». Посмотри, как у Саши хорошо получается!» Недопустимо сравнивать своих детей с окружающими. Таким образом, мы умоляем достоинства своего ребенка, не воспринимаем его таким, какой он есть. Этим мы показываем, что любим и восхищается другим человеком гораздо больше. Наш же ребенок при этом будет чувствовать обиду. Ему будет казаться, что с ним что-то не так, что он какой-то неправильный, не заслуживает внимания, не достоин любви. Кроме того, такой фразой родители сами того не желая учат детей завидовать достижениям других. Лучше всего сказать: «У тебя уже многое получается. Продолжай дальше, ты все сможешь».

Важно: Чем уважительнее мы относимся к ребенку, тем лучше он понимает свою ошибку и быстрее исправляется.





2. «Как тебе не стыдно!» Родители думают, что, пристыжая ребенка, они смогут предотвратить плохие поступки и заставить слушаться. Но эта фраза формирует неуверенность в себе, страх и беззащитность. Застыженные дети, скорее всего, будут врать, и избегать общения с вами. Помните, это откровенная манипуляция со стороны взрослого, которая провоцирует чувство вины. Люди, которых стыдили в раннем детстве, как правило, боятся быть отвергнутыми во взрослой жизни. Так рождается бездеятельность. Помните, ваша задача: сформировать ответственность за свои поступки, а не провоцировать чувство вины и стыда. Вместо этих слов, говорите: «Мне неприятно, когда ты так себя ведешь себя. Не делай так больше, пожалуйста».

Факт: Совесть формируется к 7 годам, поэтому бесполезно призывать к ней раньше.





3. Не подкупайте. «Если ты сделаешь это, я куплю тебе….». Конечно, этот подход отлично работает. Но, тем не менее, данный прием вызывает кратковременный эффект. Получается, что через материальное вознаграждение мы благодарим ребенка за хорошее поведение. Правильно, когда общение в семье строится на принципах взаимопомощи, поддержки, сочувствия. За приложенные усилия награждайте своих детей похвалой, нежными словами, объятьями. У детей должна быть внутренняя мотивация достигать результатов. Те, кто мотивирован изнутри, вырастают самостоятельными, ответственными и реализованными.

Важно: Правильно, когда ценные подарки дарятся просто так (на праздник), а не за определенные действия!

4. «Давай, я все сделаю сама». Эта фраза убивает детский энтузиазм и вдохновение на корню. Такими словами мы формируем пассивную личность, которая ничего не хочет добиваться и ни к чему не стремится. Таким безынициативным человеком в будущем будет крайне легко манипулировать. Ребенок должен самостоятельно все пробовать, учиться, познавать. Даже если с первого раза не получается, не стоит отчаиваться. Дайте возможность детям ошибаться! Безупречных людей не бывает. Не опекайте ребенка там, где можно обойтись и без заботы. Ваша задача: направлять, подсказывать, при необходимости помогать, но не делать за ребенка все.

Важно: Лимит терпения у каждого родителя свой, но вы всегда можете его увеличить.





5. «Он у нас такой застенчивый». Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был общительным, забудьте эту фразу. Никогда не выделяйте стеснительность как негативную черту и не стыдите за застенчивое поведение – результат будет противоположный. Чаще всего именно постоянная критика родителей провоцирует детский страх и нерешительность. Чтобы ваш ребенок был более смелым, у него должна быть возможность общаться с большим количеством детей, участвовать в конкурсах и соревнованиях, посещать кружки и секции. Это поможет раскрепоститься и почувствовать уверенность в своих возможностях.

6. «Хватит капризничать». Эта фраза как будто запрещает ребенку проявлять свои эмоции и переживания. В результате ребенок замыкается и перестает доверять. Эмоция – это та энергия, которая должна быть реализована. На физическом уровне сдержанные чувства превращаются в психосоматические заболевания и нервные расстройства. Умение воспринимать и выражать свои и чужие чувства, делают человека по-настоящему независимым, дают возможность понимать себя и окружающих. Помните, каждый из нас имеет право на негативные переживания. Самое важное, позволяйте детям проживать эмоции, не подавляя их. Пусть ребенок поплачет, посмеется, погрустит, позлится. А позже проясните ситуацию: «Что тебя расстроило и чем я могу тебе помочь»?





7. «Я делаю все ради тебя». Это одна из самых любимых токсичных фраз родителей, которая заставляет чувствовать себя неблагодарным. Ребенок же слышит в ваших словах упрек: «Это из-за меня мама так много работает. Я виноват, что она так сильно устает». Так вы показываете свою жертвенность и косвенно перекладываете ответственность за свои решения на ребенка. Следовательно, вы формируете у ребенка чувство долга, желая сделать его удобным и послушным. Поймите, дети не имеют никакого отношения к тем действиям, которые вы принимаете, будучи взрослым и самостоятельным человеком. Не стоит взыскивать плату за ваши добровольные действия.





Следите за своими фразами в общении с детьми. Этими словами вы убиваете свой авторитет, а значит, в дальнейшем влиять на ребенка будет практически невозможно. Помните, с ребенком нужно разговаривать доверительно без эмоционального давления. Любите своих детей безусловно, такими, какие они есть. Только в этом случае они смогут полноценно развиваться и настойчиво добиваться поставленных целей.

Фото: Pexels

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