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Мороженое слишком сладкое? Попробуйте освежающий летний десерт!

17.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мороженое слишком сладкое? Попробуйте освежающий летний десерт!

Освежающий летний десерт. Потрясающая альтернатива мороженому!

Для бисквита вам понадобится:

  • яйца - 1шт.;
  • сметана - 200 мл. (не менее 20% жирности);
  • сахар - 3 ст. л.;
  • мука - 2/3 ст.;
  • сода - 0,5 ч. л. (погасить);
  • грецкие орехи 80-100 г.;
  • коньяк - 4-5 ст. л.

Для крема вам понадобится:

  • мягкий творог - 200 г;
  • творог 5% жирности - 200 г;
  • мед - 2 ст. л.

Как готовить?

1. Сначала необходимо испечь бисквит. Яйцо взбить с сахаром до образования пены. Добавить муку, перемешать. Затем положить сметану и соду (погасить). Аккуратно перемешать. Консистенция теста - густая сметана. Вылить его в силиконовую форму, поставить в разогретую духовку и выпекать при температуре 180° в течение 30-35 мин. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Дать остыть.


2. Остывший бисквит разломать на кусочки и полить коньяком. Оставить на 10-15 мин.


3. Пока бисквит пропитывается, есть время для приготовления крема. Два вида творога необходимо тщательно перемешать с медом. Поставить в холодильник на 10 мин.


3. В стеклянные стаканы слоями выложить крем-бисквит-крем. Посыпать грецкими орехами и какао-порошком, украсить ягодами по вкусу. Поставить в холодильник желательно на ночь.

Приятного аппетита!

 

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Освежающий летний десерт. Потрясающая альтернатива мороженому! Для бисквита вам понадобится: яйца - 1шт.; сметана - 200 мл. (не менее 20% жирности); сахар - 3 ст. л.; мука - 2/3...
 
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