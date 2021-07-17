Мороженое слишком сладкое? Попробуйте освежающий летний десерт!

Источник материала: ОНТ

Освежающий летний десерт. Потрясающая альтернатива мороженому!

Для бисквита вам понадобится:

яйца - 1шт.;

сметана - 200 мл. (не менее 20% жирности);

сахар - 3 ст. л.;

мука - 2/3 ст.;

сода - 0,5 ч. л. (погасить);

грецкие орехи 80-100 г.;

коньяк - 4-5 ст. л.

Для крема вам понадобится:

мягкий творог - 200 г;

творог 5% жирности - 200 г;

мед - 2 ст. л.

Как готовить?

1. Сначала необходимо испечь бисквит. Яйцо взбить с сахаром до образования пены. Добавить муку, перемешать. Затем положить сметану и соду (погасить). Аккуратно перемешать. Консистенция теста - густая сметана. Вылить его в силиконовую форму, поставить в разогретую духовку и выпекать при температуре 180° в течение 30-35 мин. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Дать остыть.





2. Остывший бисквит разломать на кусочки и полить коньяком. Оставить на 10-15 мин.





3. Пока бисквит пропитывается, есть время для приготовления крема. Два вида творога необходимо тщательно перемешать с медом. Поставить в холодильник на 10 мин.





3. В стеклянные стаканы слоями выложить крем-бисквит-крем. Посыпать грецкими орехами и какао-порошком, украсить ягодами по вкусу. Поставить в холодильник желательно на ночь.

Приятного аппетита!



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