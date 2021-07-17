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Мороженое слишком сладкое? Попробуйте освежающий летний десерт!
Источник материала: ОНТ
Освежающий летний десерт. Потрясающая альтернатива мороженому!
Для бисквита вам понадобится:
Для крема вам понадобится:
Как готовить?
1. Сначала необходимо испечь бисквит. Яйцо взбить с сахаром до образования пены. Добавить муку, перемешать. Затем положить сметану и соду (погасить). Аккуратно перемешать. Консистенция теста - густая сметана. Вылить его в силиконовую форму, поставить в разогретую духовку и выпекать при температуре 180° в течение 30-35 мин. Готовность бисквита проверить зубочисткой. Дать остыть.
2. Остывший бисквит разломать на кусочки и полить коньяком. Оставить на 10-15 мин.
3. Пока бисквит пропитывается, есть время для приготовления крема. Два вида творога необходимо тщательно перемешать с медом. Поставить в холодильник на 10 мин.
3. В стеклянные стаканы слоями выложить крем-бисквит-крем. Посыпать грецкими орехами и какао-порошком, украсить ягодами по вкусу. Поставить в холодильник желательно на ночь.
Приятного аппетита!
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Освежающий летний десерт. Потрясающая альтернатива мороженому! Для бисквита вам понадобится: яйца - 1шт.; сметана - 200 мл. (не менее 20% жирности); сахар - 3 ст. л.; мука - 2/3...
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