Перспективы сотрудничества с Колумбией обсудили в Минске парламентарии двух стран

Источник материала: ОНТ

С рабочим визитом столицу посетил зампред Палаты представителей Конгресса Колумбии. Это первый визит такого уровня в истории белорусско-колумбийских отношений.

Уже много лет страны связывают тесные торговые связи. За последние годы товарооборот вырос в три раза. На латиноамериканском рынке пользуется спросом наша карьерная техника. На белорусском – колумбийский кофе. Формирование договорно-правовой базы, взаимная поддержка в международных организациях – в перспективе сотрудничества.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Во многом Колумбия - это страна, которую нам еще предстоит открыть для двусторонних отношений. Тем не менее уже есть диалог на уровне министерств иностранных дел. Мы видим перспективы в развитии сектора информационных технологий и реализации различных проектов, а также в сфере оказания услуг для Колумбии. Особенно, в области геологоразведки».

Перспективна и сфера образования. В нашей стране учатся студенты более чем из 100 стран. Беларусь открыта и для граждан Колумбии.

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