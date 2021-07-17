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Перспективы сотрудничества с Колумбией обсудили в Минске парламентарии двух стран
Источник материала: ОНТ
С рабочим визитом столицу посетил зампред Палаты представителей Конгресса Колумбии. Это первый визит такого уровня в истории белорусско-колумбийских отношений.
Уже много лет страны связывают тесные торговые связи. За последние годы товарооборот вырос в три раза. На латиноамериканском рынке пользуется спросом наша карьерная техника. На белорусском – колумбийский кофе. Формирование договорно-правовой базы, взаимная поддержка в международных организациях – в перспективе сотрудничества.
Перспективна и сфера образования. В нашей стране учатся студенты более чем из 100 стран. Беларусь открыта и для граждан Колумбии.
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С рабочим визитом столицу посетил зампред Палаты представителей Конгресса Колумбии. Это первый визит такого уровня в истории белорусско-колумбийских отношений. ...
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