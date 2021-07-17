В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружили боеприпасы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"16 июля в 10.18 в МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в подвале пятиэтажного жилого дома по ул.Суркова, 1 в городе Калинковичи Гомельской области. Милиционеры эвакуировали из дома 12 человек", - рассказали в пресс-службе.

В 14.27 группа разминирования изъяла боеприпасы для уничтожения.-0-











