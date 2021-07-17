ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны

17.07.2021 12:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружили боеприпасы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"16 июля в 10.18 в МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в подвале пятиэтажного жилого дома по ул.Суркова, 1 в городе Калинковичи Гомельской области. Милиционеры эвакуировали из дома 12 человек", - рассказали в пресс-службе.

В 14.27 группа разминирования изъяла боеприпасы для уничтожения.-0-

В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны

В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны

В Калинковичах в подвале пятиэтажки обнаружены боеприпасы времен войны

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в подвале пятиэтажного жилого дома по ул.Суркова, 1 в городе Калинковичи...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Калі Лукашэнку загоняць у кут, то яго прыбяруць свае ж людзі», — аналітык
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by