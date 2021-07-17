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Канны 2021: Кто получит «Золотую пальмовую ветвь»?
Источник материала: Партизан
Самое ожидаемое событие сегодня, 17 июля, — вручение «Золотой пальмовой ветви» победителю 74-го Каннского кинофестиваля.
Церемония награждения пройдет во дворце Palais des Festivals на набережной Круазет.
За престижную награду в области кинематографии борются 24 картины,
Первая десятка шорт-листа кинофестиваля выглядит так:
1. «Петровы в гриппе» (Кирилл Серебренников);
2. «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути);
3. «Аннет» (Леос Каракс);
4. «Искушение» (Пол Верховен);
5. «Французский вестник» (Уэс Андерсон);
6. «Герой» (Асгар Фархади);
7. «Все прошло хорошо» (Франсуа Озон);
8. «Линги, святые узы» (Махамат-Салеха Харун);
9. «Колено Ахеда» (Надав Лапид);
10. «Худший человек на свете» (Йоаким Триер).
Ранее сообщалось, что в день открытия фестиваля «Золотая пальмовая ветвь» была вручена американской актрисе Джоди Фостер, которая впервые появилась на показах фестиваля в 1970-х годах с картиной «Таксист».
Сегодня на торжественной церемонии «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля также наградят итальянского режиссера Марко Беллоккьо за «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу».
Российский режиссер Кира Коваленко взяла Гран-при в категории «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля за фильм «Разжимая кулаки».
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Самое ожидаемое событие сегодня, 17 июля, — вручение «Золотой пальмовой ветви» победителю 74-го Каннского кинофестиваля.
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