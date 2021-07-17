Канны 2021: Кто получит «Золотую пальмовую ветвь»?





Церемония награждения пройдет во дворце Palais des Festivals на набережной Круазет.





пишет Officelife.media За престижную награду в области кинематографии борются 24 картины,Officelife.media





Первая десятка шорт-листа кинофестиваля выглядит так:





1. «Петровы в гриппе» (Кирилл Серебренников);





2. «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути);





3. «Аннет» (Леос Каракс);





4. «Искушение» (Пол Верховен);





5. «Французский вестник» (Уэс Андерсон);





6. «Герой» (Асгар Фархади);





7. «Все прошло хорошо» (Франсуа Озон);





8. «Линги, святые узы» (Махамат-Салеха Харун);





9. «Колено Ахеда» (Надав Лапид);





10. «Худший человек на свете» (Йоаким Триер).





Ранее сообщалось, что в день открытия фестиваля «Золотая пальмовая ветвь» была вручена американской актрисе Джоди Фостер, которая впервые появилась на показах фестиваля в 1970-х годах с картиной «Таксист».





Сегодня на торжественной церемонии «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля также наградят итальянского режиссера Марко Беллоккьо за «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу».





Российский режиссер Кира Коваленко взяла Гран-при в категории «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля за фильм «Разжимая кулаки».







