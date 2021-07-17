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Канны 2021: Кто получит «Золотую пальмовую ветвь»?

17.07.2021 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самое ожидаемое событие сегодня, 17 июля, — вручение «Золотой пальмовой ветви» победителю 74-го Каннского кинофестиваля.


Церемония награждения пройдет во дворце Palais des Festivals на набережной Круазет.

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Первая десятка шорт-листа кинофестиваля выглядит так:

1. «Петровы в гриппе» (Кирилл Серебренников);

2. «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути);

3. «Аннет» (Леос Каракс);

4. «Искушение» (Пол Верховен);

5. «Французский вестник» (Уэс Андерсон);

6. «Герой» (Асгар Фархади);

7. «Все прошло хорошо» (Франсуа Озон);

8. «Линги, святые узы» (Махамат-Салеха Харун);

9. «Колено Ахеда» (Надав Лапид);

10. «Худший человек на свете» (Йоаким Триер).

Ранее сообщалось, что в день открытия фестиваля «Золотая пальмовая ветвь» была вручена американской актрисе Джоди Фостер, которая впервые появилась на показах фестиваля в 1970-х годах с картиной «Таксист».

Сегодня на торжественной церемонии «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля также наградят итальянского режиссера Марко Беллоккьо за «уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу».

Российский режиссер Кира Коваленко взяла Гран-при в категории «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля за фильм «Разжимая кулаки».
 
 
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Самое ожидаемое событие сегодня, 17 июля, — вручение «Золотой пальмовой ветви» победителю 74-го Каннского кинофестиваля.
 
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