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Президент правления Польского телевидения: Масштабы преследования журналистов в Беларуси вызывают ужас
Источник материала: Партизан
Руководство Польского телевидения (Telewizja Polska S.A.) решительно осуждает и выступает против жестких репрессий, которые использует белорусское правительство против журналистов телеканала «Белсат», которые легально занимаются журналистской деятельностью.
Польское телевидение заявляет о полной поддержке людей, пострадавших от преследования,
«Масштабы преследования журналистов на территории Беларуси вызывают ужас, конечно, мы постоянно отслеживаем ситуацию вокруг сотрудников «Белсата». Польское телевидение будет продолжать активно работать для поддержания всех репрессированных журналистов. Мы никогда не согласимся с репрессиями в отношении журналистов, которые говорят всему миру правду о ситуации в Беларуси. Мы помним о вас, у вас есть наша полная поддержка», – заявил Яцек Курский, президент правления TVP S.A.
Накануне,
По информации Белорусской ассоциации журналистов, сейчас в заключении в Беларуси держат не менее 30 работников СМИ. В течение последних месяцев также силовиков подверглись TUT.by, «Наша Нива», Радио «Свобода», «Белсат» и ряд региональных изданий.
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Президент правления Польского телевидения: Масштабы преследования журналистов в Беларуси вызывают ужас
Руководство Польского телевидения (Telewizja Polska S.A.) решительно осуждает и выступает против жестких репрессий, которые использует белорусское правительство против...
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