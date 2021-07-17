







Дмитрий Коробов Фото: hcsalavat.ru





пишет Спортарена. В обратном направлении проследует Коробов. Белорусский защитник "Салавата Юлаева" Дмитрий Коробов может сменить команду в КХЛ. Уфимцы готовят обмен со "Спартаком", по результатам которого в стан юлаевцев отправится 34-летний игрок обороны Андрей Зубарев,Спортарена. В обратном направлении проследует Коробов.





Эту информацию портала ГорОбзор.Ру подтвердили сразу несколько инсайдерских телеграм-каналов. По сообщению издания, зарплата Коробова почти в два раза меньше, чем у Зубарева, поэтому уфимцы планируют переподписать соглашение с новым игроком. При этом канал Арена Бреда уточняет, что тренерский штаб и менеджмент Салавата не имеет претензий к Дмитрию.





Коробов переехал в Уфу в прошлом сезоне из хабаровского Амура. В 36 матчах с учетом плей-офф набрал 7 (0+7) очков при 8 минутах штрафа и показателе полезности +5. Защищал цвета сборной Беларуси на ЧМ-2021 в Риге – 5 игр, 0+1, 2 минуты штрафа, -1.





Отметим, что Коробов приступил к предсезонной подготовке в составе Салавата и прошел с командой медосмотр.





В карьере Дмитрия уже был период выступления за Спартак. В сезоне-2015/16 белорус сыграл 50 матчей в форме красно-белых, отметился 13 (3+10) очками.





В Спартаке сейчас находятся три белорусских хоккеиста: защитник Олег Евенко, а также форварды Иван Дроздов и Валентин Демченко. На тренерскую работу в команду в межсезонье пришел Константин Кольцов.