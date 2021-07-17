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На субботу и воскресенье объявили оранжевый уровень опасности. Температура может подняться до +36°
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По прогнозу синоптиков, в дневные часы 17 июля (суббота) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30°… +34°, в отдельных районах +35° …+36°.
Днем 18 июля (воскресенье) по юго-восточной половине республики и по востоку Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30°…+34°. Днем 18 июля (воскресенье) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°.
Погода в Беларуси девять дней подряд ставила температурные рекорды. Ожидается, что понижение температуры начнется 18 июля.
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Погода в Беларуси девять дней подряд ставила температурные рекорды.
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