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На субботу и воскресенье объявили оранжевый уровень опасности. Температура может подняться до +36°

17.07.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На субботу и воскресенье объявили оранжевый уровень опасности. Температура может подняться до +36°
Иллюстративное фото
Белгидромет выпустил предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. Белорусов ждет оранжевый уровень опасности из-за жары.

По прогнозу синоптиков, в дневные часы 17 июля (суббота) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30°… +34°, в отдельных районах +35° …+36°.

Днем 18 июля (воскресенье) по юго-восточной половине республики и по востоку Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +30°…+34°. Днем 18 июля (воскресенье) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°.

Погода в Беларуси девять дней подряд ставила температурные рекорды. Ожидается, что понижение температуры начнется 18 июля.
 
Теги: Минск
 
 
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Погода в Беларуси девять дней подряд ставила температурные рекорды.
 
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