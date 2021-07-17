В МИД РФ рассказали, почему и когда называют Беларусь «Белоруссией», а когда «Республика Беларусь»





«В этом вопросе сложилась определенная «двойственность». В международной практике, подтвержденной работой Группы экспертов ООН по географическим названиям, каждое государство устанавливает и использует географические названия в соответствии с нормами и традициями своего государственного языка. Ранее в Российской Федерации использовалось исключительно название «Белоруссия». Вместе с тем сейчас российскими научными учреждениями, включая Институт русского языка РАН, стало допускаться применение обоих вариантов», — сообщили в МИД РФ.





пишет Телеграф, что в официальных российских документах пишется «Республика Белоруссия», а при подписании международных больше используется Республика Беларусь. Там отметили,Телеграф, что в официальных российских документах пишется «Республика Белоруссия», а при подписании международных больше используется Республика Беларусь.





Вопрос «Беларусь» или «Белоруссия» существует с первой половины 1990-х годов. 19 сентября 1991 года законом «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики» белорусское государство установило свое русскоязычное название как «Беларусь» или «Республика Беларусь».





В 2009 году Министерство юстиции Беларуси обратилось к российской стороне с просьбой признать единственно правильной форму наименования «Беларусь» («Республика Беларусь»). Учёный секретарь Института русского языка РАН Владимир Пыхов в ответ объяснил, что, по его мнению, единственной однозначной языковой нормой наименования белорусского государства на русском языке является вариант «Белоруссия», которого и надо придерживаться, в частности, в обиходной речи и средствах массовой информации, пишет Википедия.





В феврале 2011 года в письме за подписью заведующего отделом современного русского языка Учреждения Российской академии наук Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, доктора филологических наук профессора Леонида Крысина была высказана следующая официальная позиция: «Эти наименования имеют разный функциональный статус: Беларусь, наряду с наименованием государства Республика Беларусь, — официальное название государства, зафиксированное в дипломатических документах на русском языке. Белоруссия — неофициальное наименование. Оно употребляется преимущественно в бытовой сфере общения…»





В 2014 году в твиттер-аккаунте МИД Республики Беларусь было опубликовано обращение, призывающее лиц, ведущих твиттер ООН на русском языке, использовать в официальном контексте название «Республика Беларусь».





В России чаще употребляют слово «Белоруссия». Но сами белорусы так не говорят. Они предпочитают «Беларусь». На эту тему есть множество шуток и мемов.





В России заявили, что ЕС должен платить Беларуси… за воздух





Телеграф писал, что президент Российской академии наук Александр Сергеев, кажется, сделал серьезное научное открытие.





По его словам, Европейский союз должен платить Беларуси за загрязнение воздуха и его очистку белорусскими лесами.