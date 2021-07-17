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Третья ракетка мира Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса

17.07.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свадьбу возлюбленные сыграли недалеко от Женевы в Швейцарии.


Фото: Istagram/Элина Свитолина | Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля. Монфиса: пара сообщила о начале отношений в 2019 году

16 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского коллегу Гаэля Монфисапишет Фокус. Об этом сообщил брат девушки Юлиан на своей странице в Instagram.

"Epic day! Just married (Эпический день! Только что поженились)", — подписал он серию снимков Свитолиной с Монфисом.

Свадьбу Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли в городе Ньон, который находится недалеко от Женевы (Швейцария).

Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Напомним, ранее Гаэль Монфис опубликовал в Instagram снимок, на котором написано "Мистер и миссис Монфис", тем самым намекнув, что Свитолина может взять его фамилию.
 
 
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Свадьбу возлюбленные сыграли недалеко от Женевы в Швейцарии.
 
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