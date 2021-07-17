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В Беларуси находятся в заключении 32 журналиста – БАЖ
Источник материала: Партизан
После прошедших в пятницу обысков и допросов остаются под стражей четыре журналиста, всего в заключении на данный момент – 32 представителя СМИ. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в субботу.
"После вчерашних обысков остаются задержанными журналисты: Олег Груздилович, Инна Студинская, Игорь Ильяш, Анна Галета", - говорится в сообщении.
"По-прежнему не выходит на связь Алесь Дашчинский", - отметили в ассоциации.
"Всего 32 представителя медиа находятся в заключении", - подытожили в БАЖ.
Как сообщалось,
В Следственном комитете Беларуси заявили, что обыски в НГО и СМИ связаны с их причастностью к теневым финансовым схемам, уклонению от уплаты налогов, финансированию протестной активности.
Речь, в частности, идет об оплате штрафов участников акций протестов, работы адвокатов и иных расходов.
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После прошедших в пятницу обысков и допросов остаются под стражей четыре журналиста, всего в заключении на данный момент – 32 представителя СМИ. Об этом сообщили в...
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