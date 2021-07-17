В Беларуси находятся в заключении 32 журналиста – БАЖ









"После вчерашних обысков остаются задержанными журналисты: Олег Груздилович, Инна Студинская, Игорь Ильяш, Анна Галета", - говорится в сообщении.





"По-прежнему не выходит на связь Алесь Дашчинский", - отметили в ассоциации.





"Всего 32 представителя медиа находятся в заключении", - подытожили в БАЖ.





пишет interfax.by, 14-15 июля в Беларуси прошла волна обысков у журналистов, правозащитников, в неправительственных организациях. Силовики пришли к сотрудникам правозащитного центра "Весна", в офисы БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей, общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы". Также обыски прошли у ряда сотрудников негосударственных СМИ. Как сообщалось,interfax.by, 14-15 июля в Беларуси прошла волна обысков у журналистов, правозащитников, в неправительственных организациях. Силовики пришли к сотрудникам правозащитного центра "Весна", в офисы БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей, общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы". Также обыски прошли у ряда сотрудников негосударственных СМИ.





В Следственном комитете Беларуси заявили, что обыски в НГО и СМИ связаны с их причастностью к теневым финансовым схемам, уклонению от уплаты налогов, финансированию протестной активности.





Речь, в частности, идет об оплате штрафов участников акций протестов, работы адвокатов и иных расходов.











