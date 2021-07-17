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«Славянский базар»: как проходит День Союзного государства в Витебске

17.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставки, концерты, уличные гуляния. В Витебске продолжается 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Фестиваль сегодня проходит под знаком Союзного государства Беларуси и России. А участники конкурса молодых исполнителей эстрадной песни уже знают, под какими номерами будут выступать, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Пятница на этой неделе – не обычный рабочий день. На улицах много музыки, сувениров от народных умельцев и счастливых детей. Несмотря на жару, они поют и танцуют.

В День Союзного государства Беларуси и России на «Славянском базаре» открыли сразу две выставки: «Торжок – живая традиция золотого шитья» и «Хохлома – душа России». Почти 500 расписных изделий из дерева привезли из Нижегородской области. Там сохранили технологии производства уникальных сувениров.

«У каждого из нас в течение рабочего дня много суеты. Мне кажется, такая выставка вырывает нас от привычного будничного ритма, и заставляет еще раз вглядеться в эти уникальные работы и подумать, насколько глубока и по-хорошему долга наша единая история, славянские традиции, и просто радость», – рассказал генеральный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Самое интригующее событие «Славянского базара» – конкурс молодых исполнителей. Сегодня прошла жеребьевка. На этот раз организаторы решили провести ее в Здравнево – 15 километров от Витебска – в музее-усадьбе Ильи Репина.

Конкурсантов в этом году 14 – представители стран Содружества, Германии, Боснии и Герцеговины, Литвы, Латвии, Польши. Даже Кубы и Эквадора. Участники прошли отбор у себя на родине и на фестивале исполнят по две песни. Уже завтра прозвучат мировые хиты.

Вечером в летнем амфитеатре состоится гала-концерт «Союзное государство приглашает». Организаторы уверены: в 22.00 на улице будет уже не так жарко. На главную сцену фестиваля выйдут Лариса Долина и Диана Гурцкая. В программе заявлены Ирина Апексимова и Александр Олешко. Будет много хоровой музыки. Классической и духовной.

Мероприятия второго дня «Славянского базара-2021» будут идти нон стоп. Буквально через час после встречи друзей Союзного государства в половине второго по Витебску в летнем амфитеатре прозвучат «золотые» хиты.



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Теги: Витебск
 
 
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Сегодня на «Славянском базаре» открыли сразу две выставки: «Торжок – живая традиция золотого шитья» и «Хохлома – душа России».
 
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