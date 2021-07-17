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В Ивьевском районе трехлетний ребенок выпил растворитель

17.07.2021 14:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе трехлетний ребенок выпил растворитель. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Предварительно установлено: 16 июля мальчик был в гостях у бабушки и вечером играл во дворе, где его отец ремонтировал машину. Там ребенок, приблизившись к автомобилю, выпил растворитель, который был в бутылке из-под воды. Обнаружив это, отец малыша вызвал медиков. В больнице мальчику оперативно оказали первую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Отец ребенка рассказал, что использовал растворитель для ремонта, поэтому бутылка стояла рядом.

Следователь с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники ребенка, а также свидетели и очевидцы произошедшего. Ивьевский районный отдел СК проводит проверку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В больнице мальчику оперативно оказали первую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.
 
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