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Литовские пограничники на гринице с Беларусью задержали 121 мигранта

17.07.2021 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За минувшие сутки, 16 июля, в Литве задержан 121 нелегальный мигрант, пришедший со стороны Беларуси.



Об этом информирует литовская Госпогранслужба.

Вторые сутки подряд пограничники задерживают более 100 нелегальных мигрантов, пишет Политринг, накануне их было 107, днем ранее — 57.

106 из 121 задержанных представились гражданами Ирака.

Общее количество нелегалов, перехваченных с начала года литовскими властями на участке границы с Беларусью, достигло 2.023, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. Больше всего задержанных из Ирака (1.045), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74).

На основании вышесказанного представитель Литвы на заседании Постоянного совета ОБСЕ потребовал от Беларуси прекратить их отправку.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за наплыва нелегальных мигрантов страна готова построить стену на границе с Беларусью.

9-го июля Литва начала строить стену на границе с Беларусью.

12 июля стало известно о том, что Государственный совет обороны Литвы решил направить на границу с Беларусью еще больше войск для противодействия потоку нелегальных мигрантов, резко усилившемуся в текущем году. Европейское пограничное агентство Frontex приступило к срочной операции на литовско-белорусской границе из-за резко возросшего потока нелегальных мигрантов в Литве.
 
 
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За минувшие сутки, 16 июля, в Литве задержан 121 нелегальный мигрант, пришедший со стороны Беларуси.
 
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