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Местами ожидается до +36°С. Погода в Беларуси на выходные 17 и 18 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен на 17 июля из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами ожидается до +36 °С.
Появились и обнадеживающие прогнозы от синоптиков. Уже 18 июля по северо-западу будет более-менее комфортная погода: около +26 °С. Правда, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах их будут сопровождать грозы, возможен град. В воскресенье сохранится оранжевый уровень опасности.
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Новости Беларуси. В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен на 17 июля из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами ожидается до +36 °С.
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