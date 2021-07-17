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Местами ожидается до +36°С. Погода в Беларуси на выходные 17 и 18 июля

17.07.2021 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен на 17 июля из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами ожидается до +36 °С.

Местами ожидается до +36°С. Погода в Беларуси на выходные 17 и 18 июля

Появились и обнадеживающие прогнозы от синоптиков. Уже 18 июля по северо-западу будет более-менее комфортная погода: около +26 °С. Правда, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах их будут сопровождать грозы, возможен град. В воскресенье сохранится оранжевый уровень опасности.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен на 17 июля из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами ожидается до +36 °С.
 
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